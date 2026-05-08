Un médico explica cómo ciertos hábitos pueden elevar el riesgo de Alzheimer

Una herramienta innovadora que combina un análisis de sangre mediante punción digital con una evaluación cerebral en línea podría estimar el riesgo individual de desarrollar Alzheimer, según sugiere una nueva investigación.

El estudio, publicado en Nature Communications, incluyó a 174 personas que realizaron la prueba desde sus hogares y luego enviaron las muestras para su análisis.

Los investigadores midieron los biomarcadores sanguíneos p-tau217 y GFAP, asociados tanto al Alzheimer como al deterioro cerebral general. Además, incorporaron evaluaciones cognitivas en línea para complementar los resultados.

Según los hallazgos, este enfoque combinado permite identificar con mayor precisión la probabilidad de que una persona padezca Alzheimer, lo que ayudaría a priorizar estudios adicionales, tratamientos y apoyo médico.

Aunque la demencia suele ser un tema difícil de abordar, comprender los factores de riesgo puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y, potencialmente, reducir sus probabilidades de desarrollar la enfermedad.

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Hablamos con el Dr. Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Sociedad de Alzheimer , quien describió algunos factores de riesgo clave de la demencia que todos deberían conocer y destacó qué cambios en el estilo de vida pueden ayudar.

¿Cuáles son algunos factores de riesgo que no podemos cambiar?

Edad

“La edad es uno de los mayores factores de riesgo asociados al Alzheimer, ya que la probabilidad de desarrollar demencia aumenta a medida que envejecemos”, explica Oakley.

Según la página web de la Sociedad de Alzheimer , a partir de los 65 años, el riesgo de desarrollar Alzheimer se duplica aproximadamente cada cinco años.

Esto se debe en parte a cambios naturales en nuestro cuerpo.

“Sabemos que una de las causas de la demencia es la acumulación de ciertas proteínas, como el amiloide y la proteína tau, en nuestro cerebro. Con el tiempo, estas se agrupan formando masas insolubles que comienzan a dañarlo”, explica Oakley.

Sexo

“Los datos nos muestran que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer a medida que envejecen que los hombres”, afirma Oakley.

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Según la Sociedad de Alzheimer, hay aproximadamente el doble de mujeres mayores de 65 años con Alzheimer que de hombres mayores de 65 años con esta enfermedad.

Sin embargo, Oakley afirma que las razones que hay detrás de esto aún no están claras.

“Existen diferentes teorías sobre las hormonas y la menopausia que se están investigando, y muchas investigaciones intentan averiguar exactamente por qué sucede esto para que, con suerte, podamos hacer cambios para detenerlo”, dice Oakley.

Genes

“Existen factores de riesgo genéticos y ciertas mutaciones que las personas pueden tener y que se transmiten de generación en generación, lo que puede predisponerlas a desarrollar diferentes formas de demencia, como la enfermedad de Alzheimer”, afirma Oakley.

Según la página web de la Sociedad de Alzheimer, de cada 10.000 personas que padecen Alzheimer, menos de 10 lo tendrán debido a un gen familiar.

También existen ciertos genes de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona desarrolle Alzheimer, como el gen APOE.

“Si se heredan dos copias del gen APOE4, una de la madre y otra del padre, aumentan significativamente las probabilidades de padecer Alzheimer”, afirma Oakley.

“Sin embargo, es importante destacar que el gen APOE solo aumenta las probabilidades de que una persona desarrolle demencia y no causa la enfermedad en todos los que lo poseen.”

Ciertas afecciones médicas

“Una de las cosas que sabemos sobre la enfermedad de Alzheimer es que puede volverse vascular, lo que ocurre cuando el daño en el cerebro no solo está causado por ciertas proteínas, sino también por una restricción del flujo sanguíneo hacia dentro y hacia fuera del cerebro”, explica Oakley.

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“Por lo tanto, factores como la presión arterial alta, el colesterol alto y afecciones que afectan el flujo sanguíneo y el metabolismo, como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares, pueden aumentar el riesgo de padecer Alzheimer.”

¿Existen factores relacionados con el estilo de vida que puedan aumentar nuestro riesgo de padecer demencia?

“El informe de la Comisión Lancet de 2024 sobre la prevención, la intervención y la atención de la demencia demostró que alrededor del 45 por ciento de todos los casos de demencia se basan en factores de riesgo modificables, en lugar de en cosas como el envejecimiento y los genes que no podemos cambiar”, dice Oakley.

El informe concluyó que abordar los siguientes 14 factores de salud y estilo de vida podría prevenir casi la mitad de los casos de demencia a nivel mundial:

– Calidad de la educación en la primera infancia (5%)

– Aislamiento social (5%)

– Contaminación atmosférica (3%)

– Lesión cerebral traumática (3%)

– Pérdida auditiva (7%)

– Depresión (3%)

– Hipertensión arterial (2%)

– Diabetes tipo 2 (2%)

– Obesidad (1%)

– Inactividad física (2%)

– Tabaquismo (2%)

– Consumo excesivo de alcohol (1%)

– Pérdida de visión no corregida (2%)

– Colesterol alto (7%)

¿Qué cambios en nuestro estilo de vida podemos hacer para reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer?

“Puedes reducir tu riesgo individual haciendo cosas como dejar de fumar, beber alcohol con moderación, llevar una dieta sana y equilibrada, mantener un peso saludable y mantenerte activo”, dice Oakley.

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Además, si logras mantener tu salud cardiovascular bajo control, podrás reducir el riesgo de desarrollar demencia.

“Solemos decir que lo que es bueno para el corazón es bueno para la cabeza, por lo que controlar el colesterol y la presión arterial puede marcar una gran diferencia”, afirma Oakley.

Mantenerse conectado también es importante.

“Animo a la gente a que siga cultivando aficiones y relacionándose con otras personas”, aconseja Oakley.

“También debemos cuidar de nuestros seres queridos mayores y apoyarlos en la medida de lo posible para que participen en aficiones e interacciones sociales, porque esto desempeña un papel realmente importante, no solo en su disfrute general, sino también en la reducción del riesgo de que desarrollen demencia.”