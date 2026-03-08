El Día Internacional de la Mujer es una celebración y un llamado a la acción: lo que hay que saber

Mujeres de todo el mundo pedirán igualdad salarial, derechos reproductivos, educación, justicia y empleos con poder de decisión, y celebrarán los avances hacia el empoderamiento femenino durante actos y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer el domingo.

Reconocido oficialmente por las Naciones Unidas en 1977, el Día Internacional de la Mujer se conmemora de distintas maneras y en diferentes grados en lugares de todo el mundo. Las protestas suelen ser políticas —y a veces violentas—, arraigadas en los esfuerzos de las mujeres por mejorar sus derechos como trabajadoras.

El año 2026 marcará el 115.º aniversario del Día Internacional de la Mujer. El tema de este año es “Dar para ganar”, con un enfoque en la recaudación de fondos para organizaciones centradas en asuntos de las mujeres y en formas menos tangibles de dar, como enseñar a pares, celebrar a las mujeres y “luchar contra la discriminación”.

Activistas por los derechos de las mujeres corearon consignas durante una protesta en Estambul, Turquía. En China y Rusia, vendedores ofrecieron flores envueltas en rosa y trabajadores locales en Nom Pen, Camboya, alzaron puños y paraguas mientras celebraban.

¿Qué es el Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer es una celebración —y un llamado a la acción— marcada por manifestaciones, en su mayoría de mujeres, en todo el mundo, que van desde protestas combativas hasta carreras benéficas. Algunas personas celebran los logros económicos, sociales y políticos de las mujeres, mientras otras instan a los gobiernos a garantizar igualdad salarial, acceso a la atención médica, justicia para las víctimas de violencia de género y educación para las niñas.

Es un feriado oficial en más de 20 países, entre ellos Afganistán, Burkina Faso, Ucrania, Rusia y Cuba, el único en las Américas. En Estados Unidos, marzo se celebra como el Mes de la Historia de la Mujer.

¿Cuándo comenzó y por qué cae el 8 de marzo?

Aunque la idea de un día de la mujer se originó en Estados Unidos con el Partido Socialista Estadounidense en 1909, fue una feminista alemana quien impulsó una conmemoración global durante una conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en 1910 en Copenhague. Al año siguiente, actos en toda Europa marcaron la fecha y, durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres la utilizaron para protestar contra el conflicto armado, que duró de 1914 a 1918.

El Día Internacional de la Mujer se observa el 8 de marzo tras una protesta masiva en Rusia el 23 de febrero de 1917, que condujo a la eventual retirada del país de la guerra. En ese momento, Rusia no había adoptado el calendario gregoriano y aún utilizaba el calendario juliano.

La ONU comenzó a conmemorar la fecha en 1975, que fue el Año Internacional de la Mujer, y su Asamblea General reconoció oficialmente el día dos años después.

¿Cómo se conmemora en distintos lugares del mundo?

Unas 20.000 personas asistieron a una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Berlín. La agencia de noticias alemana dpa informó el domingo que la multitud duplicó la cifra que la policía había previsto. Oradores en el acto denunciaron la violencia contra las mujeres en Alemania, así como la discriminación de género.

En Brasil, las marchas del domingo por el Día Internacional de la Mujer sirvieron como un grito de movilización contra la violencia de género, avivada por el caso más reciente que indignó al país, relacionado con la presunta violación en grupo de una adolescente de 17 años en Copacabana.

El caso en el célebre barrio costero de Río de Janeiro ocurrió en enero, pero cobró impulso nacional esta semana cuando cuatro sospechosos se entregaron a las autoridades. Se planificaron al menos 15 protestas en todo el país, y los organizadores pidieron la defensa de la vida de las mujeres y el fin del feminicidio.

En España, decenas de miles de mujeres salieron a las calles en las principales ciudades del país, reclamando igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres, además de pedir el fin de la guerra en Oriente Medio y expresar apoyo a las mujeres oprimidas en Afganistán y en otros lugares.

“Nuestra lucha es junto a las mujeres, tanto iraníes como afganas. En esta lucha, estamos juntas. Y lucharemos por nuestros derechos, y ellas también necesitan saber que las apoyamos desde Afganistán”, declaró Khadija Amin, periodista afgana, en una marcha en Madrid.

Mujeres palestinas en la Ciudad de Gaza recordaron sus vidas antes de la guerra. La mayoría vive realidades marcadamente distintas: en tiendas que poco las protegen de las lluvias invernales y del calor abrasador del verano, y pasan horas cada día en busca de necesidades básicas.

“Nos despertamos a las seis para esperar los camiones de agua. Vamos a la cocina benéfica y hacemos fila”, indicó Wisal Badawi, mientras se le unían otras mujeres que cargaban bidones y ollas vacías y esperaban comida y agua. “La mujer palestina está sufriendo”.

En Puyo, una localidad amazónica de Ecuador, se realizó una marcha con integrantes de diversos pueblos indígenas, muchas de ellas con vestimenta tradicional. Las mujeres dijeron que estaban allí para alzar la voz sobre el deterioro del medio ambiente y la expansión petrolera y gasífera.

Pakistán detiene brevemente a varias activistas

La policía en la capital de Pakistán detuvo brevemente a varias activistas por los derechos de las mujeres cuando intentaron realizar una concentración desafiando una prohibición oficial sobre reuniones públicas, según indicaron funcionarios y testigos. Posteriormente, las detenidas fueron liberadas.

Pakistán había impuesto la prohibición de manifestaciones por motivos de seguridad, en medio de un aumento de la violencia política en el país. Organizadores compartieron videos en redes sociales en los que se ve a algunas activistas sentadas dentro de un vehículo policial en Islamabad.

En un comunicado, Aurat March, una red de activistas por los derechos de las mujeres, señaló que las participantes estaban ejerciendo pacíficamente su derecho a protestar. “Condenamos enérgicamente los arrestos de participantes y organizadoras de Aurat March”.

Defensoras de las mujeres protestan por Epstein en Nuevo México

Defensoras organizadas por Women’s March se concentrarán el domingo fuera de Zorro Ranch, en Albuquerque, Nuevo México, donde el financista Jeffrey Epstein presuntamente abusó sexualmente y traficó a niñas menores de edad y mujeres jóvenes.

Familiares de Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés de Gran Bretaña y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente y era víctima de trata por parte de Epstein, hablarán en el acto junto con otras activistas.

“Este fin de semana, actuamos porque los mismos sistemas que protegen en casa a abusadores poderosos son los que perpetúan la violencia en el extranjero", señaló Rachel O’Leary Carmona, directora ejecutiva de Women’s March, en un comunicado. "El encubrimiento y la protección durante años de los aliados y co-conspiradores de Jeffrey Epstein expusieron una cultura de impunidad que les dice a las sobrevivientes que su dolor es negociable cuando hay hombres poderosos involucrados”.

¿Qué depara el futuro para el 8 de marzo?

Algunas personas dicen que conmemorar el Día Internacional de la Mujer es ahora más importante que nunca, ya que las mujeres han perdido avances logrados en el último siglo, entre ellos la decisión de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto en todo el país, lo que puso fin a protecciones constitucionales que habían estado vigentes durante casi 50 años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.