Uber pone en funcionamiento opción para pasajeras y conductoras en todo Estados Unidos

Uber lanzó el lunes a nivel nacional una función para permitir que las pasajeras sean llevadas exclusivamente por mujeres al volante, extendiendo un programa piloto cuyo objetivo era el de abordar las preocupaciones de seguridad en la plataforma de taxis por aplicación.

La nueva función se implementará a nivel nacional a pesar de que actualmente existe una demanda colectiva en contra de la medida en California, la cual fue interpuesta por conductores de Uber que argumentan que es discriminatoria contra los hombres. La empresa competidora, Lyft, también enfrenta un litigio por discriminación por una oferta similar que lanzó en todo el país en 2024.

La función, anunciada en un blog, permite que las mujeres soliciten una conductora mediante una opción en la app de nombre “Women Drivers” (“Conductoras”). Las pasajeras pueden optar por otro viaje si la espera por una mujer es demasiado larga, y también pueden reservar con anticipación un viaje con una conductora. Una tercera opción permite que las usuarias establezcan una preferencia por una conductora en la configuración de su aplicación, lo que aumentaría las probabilidades de viajar con una conductora al volante, aunque no lo garantizaría.

Uber también permitirá que los usuarios de sus cuentas para adolescentes soliciten conductoras.

Las conductoras de Uber pueden configurar las preferencias de la aplicación para solicitar viajes con pasajeras, y pueden desactivar esa preferencia en cualquier momento.

Uber, con sede en San Francisco, afirma que cerca de una quinta parte de sus conductores en Estados Unidos son mujeres, aunque la proporción varía según la ciudad.

Dos conductores de Uber en California presentaron una demanda colectiva contra Uber en noviembre, argumentando que su función de Preferencias para Mujeres viola la Ley Unruh de California, la cual prohíbe la discriminación por motivos de género.

La denuncia sostiene que la función otorga a sus conductoras —que son minoría— acceso a todo el conjunto de pasajeros, mientras deja a sus conductores —que son mayoría— compitiendo por un sector más reducido del mercado. La demanda también afirma que la política de Uber “refuerza el estereotipo de género de que los hombres son más peligrosos que las mujeres”.

Uber presentó una moción para llevar el caso a arbitraje, mencionando un acuerdo que los demandantes firmaron al incorporarse a la aplicación como conductores. En la moción, Uber rechaza que su nueva función viole la Ley Unruh, señalando que “sirve a un interés sólido y reconocido de políticas públicas para mejorar la seguridad”.

“Esta función es una solución de sentido común a una solicitud de larga data tanto de conductoras como de pasajeras, quienes le dijeron a Uber que se sentirían más cómodas y seguras si pudieran elegir viajar con otra mujer”, indicó la compañía en un documento judicial.

Dos conductores de Lyft han presentado una demanda similar contra la empresa por su función “Women+Connect”, que permite que pasajeras y personas no binarias sean emparejadas con conductores que se identifican con el mismo género.

Uber probó la función “Women Preferences” (“Preferencias para Mujeres”) en San Francisco, Los Ángeles y Detroit a mediados del año pasado y la extendió en noviembre a 26 ciudades del país. La empresa lanzó por primera vez una versión de la función en Arabia Saudí en 2019, luego de la histórica ley que otorgó a las mujeres el derecho a conducir. Ahora ofrece opciones similares en otros 40 países, incluidos Canadá y México.

Tanto Uber como Lyft han enfrentado críticas durante años por sus historiales de seguridad, incluidos miles de reportes de agresiones sexuales tanto de pasajeros como de conductores. Un jurado federal determinó en febrero que Uber era legalmente responsable en un caso de agresión sexual de 2023 y se le ordenó a la empresa pagar 8,5 millones de dólares a una mujer de Arizona que aseguró que fue violada por uno de sus conductores.

Uber sostiene que, debido a que sus conductores son contratistas y no empleados, no es responsable de su comportamiento indebido. Pero, de igual manera, la compañía ha tomado varias medidas para mejorar la seguridad, entre ellas una asociación con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados de ambas empresas por denuncias de agresión sexual y otros delitos.

Uber afirma que los reportes de agresión sexual han disminuido con los años. Según informes de Uber, se reportaron 5.981 incidentes de agresión sexual en Estados Unidos entre 2017 y 2018, en comparación con 2.717 entre 2021 y 2022 (los datos disponibles más recientes), lo que, según la plataforma, representó el 0,0001% del total de viajes a nivel nacional.

_______

La cobertura de The Associated Press sobre mujeres en la fuerza laboral y en gobiernos estatales recibe apoyo financiero de Pivotal Ventures. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.