Pesquisa: Sistema penitenciario de California no protege a reclusas de abusos sexuales de custodios

El sistema penitenciario de California ha fallado sistemáticamente en proteger a las mujeres encarceladas del abuso sexual y el acoso por parte de los guardias, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el jueves.

La pesquisa federal también determinó que el Departamento de Correccionales de California no proporcionó a las víctimas una forma segura de denunciar el abuso sexual y el acoso sin sufrir represalias. Además, el personal encargado de investigar la mala conducta a menudo estaba acusado, a su vez, de abuso sexual o acoso.

La investigación, que comenzó durante el gobierno de Joe Biden, se centró en dos prisiones estatales: el Central California Women’s Facility en Chowchilla y el California Institution for Women en Chino. Descubrió numerosos casos en que los guardias abusaban sexualmente de manera habitual de mujeres encarceladas. En al menos un caso, un guardia fue condenado por abusos generalizados durante aproximadamente una década y sentenciado a 224 años de prisión.

El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California no respondió a un correo electrónico en que se solicitaban comentarios.

Según Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, se les indicó a las mujeres que denunciaran la mala conducta en un sistema en línea que no era confidencial y al que los custodios acusados tenían acceso.

Dhillon afirmó que las mujeres están “plenamente conscientes de esta falta de confidencialidad, y esto sirve como un elemento disuasorio para que las mujeres denuncien esta mala conducta”. Mencionó al menos a un sargento cuya labor era investigar la mala conducta y que fue sentenciado a 15 años de prisión tras declararse culpable de recibir imágenes de abuso sexual infantil en el trabajo.

“La conclusión de nuestra investigación es que el sistema penitenciario de California, en lo que respecta a las mujeres, tiene sistemas inadecuados para disuadir, detectar y exigir responsabilidades por la mala conducta sexual y las agresiones generalizadas contra las reclusas”, señaló Dhillon en una conferencia de prensa realizada en Los Ángeles el jueves.

En años anteriores, The Associated Press expuso patrones similares de abusos generalizados por parte del personal penitenciario federal contra mujeres recluidas en Dublin, California, una instalación que en ese momento era apodada el “club de la violación”. La prisión fue cerrada tras la investigación de la AP.

El gobierno federal dio el jueves al sistema penitenciario de California 49 días para corregir las condiciones que permitieron los abusos generalizados, y advirtió que no hacerlo podría derivar en un litigio civil.

Las medidas incluyen una cobertura ampliada de cámaras, canales reforzados de denuncia confidencial y un protocolo de investigación fortalecido.

El fiscal federal Bill Essayli, quien fue designado por el presidente Donald Trump como el principal fiscal federal en Los Ángeles, resaltó que California tiene que actuar.

“El estado debe enfrentar el persistente fracaso de sus propios empleados para prevenir y abordar el abuso sexual en estas instalaciones, y las fallas sistémicas que han permitido que estas condiciones persistan”, escribió Essayli en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.