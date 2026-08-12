El mal tiempo en el centro-norte de EEUU deja muertes y daños por tornados e inundaciones

Los equipos de primera respuesta y las cuadrillas de servicios públicos trabajaron durante la noche hasta el miércoles para despejar las carreteras de árboles y cables caídos durante las fuertes tormentas en el centro-norte de Estados Unidos, que desataron tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas, además de dejar sin electricidad a cientos de miles de clientes.

Un niño de 4 años murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda en Geneva, Indiana, durante las tormentas del martes, informó la policía del condado de Jennings. En Ohio, el gobernador Mike DeWine señaló que un residente de Roseville murió durante una emergencia de salud cuando los equipos de primera respuesta, ante carreteras inundadas, no pudieron llegar. Las autoridades de Portage, Indiana, investigaban si el mal tiempo influyó en una explosión reportada en una casa que mató a una persona.

Un rayo impactó el martes en un complejo penitenciario al suroeste de Cleveland e hirió a 16 personas encarceladas que fueron hospitalizadas, según el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio. En un primer momento se desconocía su estado.

Las tormentas causaron daños en una amplia franja desde el área de Chicago hasta el oeste de Pensilvania, y el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el riesgo de tormentas eléctricas severas y lluvias intensas continuará durante los próximos días en el centro-norte, el valle de Ohio y los Apalaches centrales.

Más de 700.000 clientes estaban sin electricidad la mañana del miércoles en Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky, según poweroutage.us.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que confirmó tres tornados en condados al sur de Chicago. Se reportaron rescates acuáticos durante las lluvias intensas en varios estados, incluido Ohio, donde DeWine envió a 40 miembros de la Guardia Nacional de Ohio para ayudar en dos condados al este de Columbus.

Las sirenas de alerta por tornado sonaron el martes mientras el cielo se oscurecía en el área de Chicago. Todos los vuelos se detuvieron temporalmente en los dos principales aeropuertos de Chicago, y las autoridades advirtieron sobre demoras mientras se despejaba el cúmulo de vuelos pendientes.

Fotos publicadas en redes sociales desde el área de Chicago y al otro lado de la frontera estatal en Indiana mostraban carreteras inundadas, árboles enredados en líneas eléctricas y viviendas con grandes agujeros en sus techos.

“No hay electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano”, contó Javid Jenkins, de Homewood, un suburbio de Chicago. “Estamos hechos para la nieve. Estamos hechos para el frío. No estamos hechos para esto”.

Jenkins, de 54 años, comentó que estaba conduciendo para buscar gasolina y encender un generador para conservar la comida en su refrigerador.

Los meteorólogos indicaron que en Gary, Indiana, se registró una ráfaga de viento de 99 mph (159 km/h). En otros lugares hubo numerosos reportes de ráfagas de 80 mph (128 km/h) o más en estaciones meteorológicas personales.

La información preliminar indicó que el intenso sistema que avanzó desde Iowa hacia Indiana durante varias horas calificó como un derecho, informó el martes por la noche el Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico. Los derechos son eventos prolongados de vientos en línea recta que desatan lluvias intensas y recorren grandes distancias. Los daños que provocan a veces son comparables a las fuerzas destructivas de tornados o huracanes.

“Devastación total. No hay tejado”, expresó Kerry Hourigan, de pie ante la casa donde vivió 25 años en Tinley Park, otro suburbio de Chicago. “Es una tontería, pero lo que pensaba es que acabo de comprar una parrilla nueva, y no tengo idea de dónde está. Desapareció”.

El meteorólogo Scott Baker explicó que el centro norte del país estaba en el borde exterior de un “anillo de fuego”, que traía oleadas de humedad excesiva, inestabilidad y tormentas.

Dayton, Ohio, estableció un récord diario de precipitaciones con 5,25 cm (2,07 pulgadas), superando una marca de 1915, informó el servicio meteorológico. Los pronosticadores señalaron que varias rondas de lluvia provocarían riesgos de inundación en el valle de Ohio hasta primeras horas del viernes.

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White informó desde Detroit. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut; Jennifer Garske en Washington; Sudhin Thanawala en Atlanta, y Christopher Weber en Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.