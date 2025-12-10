Donante de esperma con gen que promueve el cáncer engendró casi 200 hijos

El esperma de un donante que portaba sin saberlo un gen que aumenta el riesgo de cáncer se utilizó para concebir casi 200 niños en toda Europa.

Una importante investigación reveló que el esperma no se había vendido a clínicas del Reino Unido, pero algunas familias sí lo utilizaron mientras se sometían a tratamientos de fertilidad en Dinamarca.

Algunos hijos engendrados por el donante ya han muerto, y muchos más con el gen desarrollarán cáncer a lo largo de su vida.

El Banco Europeo de Semen de Dinamarca ha admitido que el esperma se utilizó para concebir demasiados bebés, y ha enviado su “más profunda solidaridad” a las familias afectadas. Se entiende que todas las mujeres han sido informadas.

La investigación ha sido llevada a cabo por 14 medios audiovisuales públicos, entre ellos la BBC, en el marco de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión.

Algunos hijos engendrados por el donante ya han muerto y muchos más con el gen desarrollarán cáncer a lo largo de su vida ( PA )

Según la BBC, al hombre se le pagó por donar esperma cuando era estudiante y su esperma se utilizó durante unos 17 años.

Aunque estaba sano y había superado todas las pruebas de detección, presentaba cambios en su ADN, lo que significaba que el gen TP53 —que desempeña la función crucial de impedir que las células del organismo se vuelvan cancerosas— estaba dañado.

El gen afectado no está en todas las partes del cuerpo del donante, pero sí en el 20 % de su esperma.

Eso significa que los hijos que ha engendrado tendrán el gen mutado en todo el cuerpo, una afección conocida como síndrome de Li-Fraumeni.

Las personas con este síndrome tienen hasta un 90 % más de riesgo de desarrollar cáncer antes de cumplir los 60 años.

Esto incluye cáncer de mama, tumores cerebrales, osteosarcoma, sarcomas de partes blandas y cánceres infantiles.

Li-Fraumeni es un “síndrome poco común”, según un artículo de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., en el cual se añade que es probable que haya más de 1.000 familias multigeneracionales con este síndrome en todo el mundo.

Las personas afectadas se someten a controles periódicos para detectar tumores.

El Banco Europeo de Semen declaró que la mutación no puede detectarse en el examen y afirmó que “[había bloqueado] inmediatamente” al donante una vez descubierto el problema.

Los médicos dieron la voz de alarma este año en la Sociedad Europea de Genética Humana, donde afirmaron que se habían encontrado 23 niños con la variante de los 67 conocidos en aquel momento. De esos 67, 10 ya habían sido diagnosticados de cáncer.

La BBC informó de que al menos 197 niños están afectados, pero explicó que no se han obtenido datos de todos los países, por lo que la cifra podría ser mayor.

El esperma fue utilizado por 67 clínicas de fertilidad de 14 países.

En el Reino Unido, el esperma de un donante solo puede utilizarse para concebir hijos en un máximo de 10 familias.

Pero en otros países, los límites son diferentes.

La HFEA (Autoridad de Fertilización Humana y Embriología del Reino Unido) confirmó que el esperma no se distribuyó a clínicas autorizadas del país.

Peter Thompson, director ejecutivo de la HFEA, declaró lo siguiente:“Podemos confirmar que la Autoridad Danesa para la Seguridad del Paciente nos ha informado de que un número muy reducido de mujeres del Reino Unido han sido tratadas en clínicas danesas de fertilidad con este donante de esperma”.

“Entendemos que la clínica danesa en la que fueron tratados les ha hablado del donante. Como organismo regulador del Reino Unido, solo recopilamos o conservamos información sobre tratamientos que tienen lugar en el Reino Unido. Dado que el tratamiento tuvo lugar en clínicas danesas, las consultas deberán dirigirse a la autoridad competente de Dinamarca”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello