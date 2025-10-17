Trump anuncia acuerdo con fabricante para abaratar fármaco de fertilidad para pacientes de FIV

La farmacéutica EMD Serono reducirá el costo de un medicamento común para la fertilidad a través de un acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump el jueves, y también presentó nuevas directrices federales que, según él, alentarán a los empleadores a ofrecer esta cobertura.

Las nuevas directrices permitirán a las empresas ofrecer prestaciones de fertilidad por separado de los principales planes de seguro médico, tal como lo hacen con los planes dentales y de visión, apuntó Trump.

“Queremos facilitar que todas las parejas tengan bebés, críen hijos y formen las familias con las que siempre han soñado”, declaró el mandatario.

El anuncio en el Despacho Oval ofrece un primer vistazo a cómo Trump planea dar seguimiento a su orden ejecutiva de este año con la que intenta reducir el costo de la fecundación in vitro, un procedimiento médico que ayuda a las personas que enfrentan infertilidad a formar sus familias. Pero está muy lejos de su promesa cuando era candidato de hacer que el tratamiento de FIV sea gratuito. Representa el tercer acuerdo que el gobierno ha hecho con compañías farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos en las últimas semanas.

Gonal-f de EMD Serono es una de varias medicinas utilizadas frecuentemente por pacientes que se someten a tratamientos de FIV, los cuales implican el uso de hormonas para desencadenar la ovulación, produciendo varios óvulos que se extraen de los ovarios para ser fertilizados o congelados. Los medicamentos pueden ser onerosos, y a menudo les cuestan a las pacientes miles de dólares por un solo ciclo de FIV. Muchas pacientes que intentan quedar embarazadas a través de FIV pasan por más de un ciclo.

La Casa Blanca y EMD Serono indicaron que el medicamento, junto con todos sus otros fármacos de FIV, estará disponible con descuento en TrumpRx, un sitio web gubernamental donde los pacientes podrán comprar medicinas directamente de los fabricantes. El gobierno de Trump sostiene que el nuevo sitio web —que se prevé esté en funcionamiento en 2026— reducirá los costos farmacéuticos al permitir que las personas los compren sin intermediarios.

Trump dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos también trabajará con EMD Serono para acelerar la aprobación de otra de sus medicinas para la fertilidad disponible en Europa, llamada Pergoveris.

El doctor Mehmet Oz, quien dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, indicó que, a consecuencia de los cambios, “habrá muchos bebés Trump. Creo que eso probablemente sea algo bueno”.

El anuncio del jueves fue efectuado después de que Trump emitiera una orden ejecutiva en febrero comprometiéndose a hacer que la FIV sea más asequible. Durante su campaña el año pasado, el mandatario prometió que, si era elegido, haría que el tratamiento de FIV fuera gratuito.

“Bajo el gobierno de Trump, su gobierno pagará —o su compañía de seguros estará obligada a pagar— todos los costos asociados con el tratamiento de FIV”, declaró en un evento en Michigan. “Porque queremos más bebés, para decirlo de manera amable”.

Realizó esa promesa luego de creciente presión, después de que sus jueces nominados a la Corte Suprema ayudaran a revocar el derecho al aborto en el caso Roe vs. Wade, lo que dio inicio a un empeño en los estados liderados por el Partido Republicano para imponer nuevas restricciones, incluidas algunas que han amenazado el acceso a la FIV al intentar definir que la vida comienza en el momento de la concepción.

Al preguntársele el jueves sobre los conservadores que tienen objeciones religiosas a la FIV y son críticos de su apoyo a ella, Trump respondió que no estaba al tanto de esas opiniones.

“No sé sobre las opiniones de eso”, expresó el mandatario. “Sólo estoy buscando hacer algo porque, ya sabes, provida, creo que esto es muy provida”.

“No se puede ser más provida que esto", añadió.

Roger Shedlin, director general de la compañía de prestaciones de fertilidad y desarrollo familiar WIN, expresó el miércoles su entusiasmo por lo que llamó “pasos en la dirección correcta”.

“Cualquier iniciativa que aborde el costo de los medicamentos tendrá un impacto material positivo en el costo total del ciclo de fertilidad", manifestó.

Corinn O'Brien, de 39 años, de Birmingham, Alabama, dijo que cualquier cosa que reduzca los costos de la FIV sería “magnífica para las familias”.

O’Brien dijo que se sometió a tres rondas de FIV y dio a luz a una hija en junio. En cada ocasión, los medicamentos costaban entre 1.000 y 5.000 dólares.

Ella dijo que cubrir todo el ciclo de FIV “en última instancia sería un cambio radical para las familias”, pero ayudar con el costo de los medicamentos “es progreso y es muy apreciado”.

O'Brien agregó que sería genial si más empleadores cubrieran los servicios de fertilidad porque, para muchas personas, "esta es su única oportunidad de ampliar su familia".

Swenson informó desde Nueva York. Ungar informó desde Louisville, Kentucky.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.