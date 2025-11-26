Una nueva encuesta reveló que las mujeres mayores de 60 años podrían mejorar su salud utilizando juguetes sexuales.

Los resultados de un estudio, en el que participaron más de 3.000 mujeres de Estados Unidos mayores de 60 años, se publicaron en el último número de Menopause, la revista de la Menopause Society. Los investigadores descubrieron que en este grupo etario había una prevalencia cada vez mayor de la masturbación y el uso de juguetes sexuales, y que ese uso conducía a una mayor frecuencia de orgasmos.

Según el estudio, las personas que declararon utilizar casi siempre o siempre juguetes sexuales durante la masturbación tenían muchas más probabilidades de tener siempre o casi siempre un orgasmo.

Según Menopause Society, esto podría mejorar la salud. El estudio decía: “Hay una serie de resultados positivos para la salud que pueden estar relacionados con la masturbación en los adultos mayores. También hay pruebas de que este comportamiento se asocia a una mejora de la función cognitiva, concretamente a un mejor recuerdo de las palabras”.

Además, el informe del estudio afirmó: “Una mayor frecuencia de uso de juguetes sexuales durante la masturbación se correlacionó con una mayor frecuencia de orgasmos”. “Estudios anteriores encontraron relaciones entre el orgasmo y diversos beneficios para la salud, como el alivio del dolor, la mejora del sueño y la reducción del estrés y la depresión”.

Dada la prevalencia de la masturbación y el uso de juguetes sexuales, así como su relación con el orgasmo y la posible mejora de los resultados de salud y bienestar, los investigadores sugieren que las mujeres mayores podrían beneficiarse de recibir más información de sus profesionales de salud sobre estos temas.

En palabras de la Dra. Monica Christmas, directora médica asociada de la Menopause Society: “El desconocimiento de la anatomía femenina, el ciclo de respuesta sexual y los factores subyacentes que dan lugar al orgasmo es común tanto entre las mujeres mayores como entre las más jóvenes. Los beneficios físicos y mentales de una función sexual plena son bien conocidos. Al iniciar conversaciones sobre sexualidad en los encuentros de salud rutinarios, los profesionales de la salud pueden desestigmatizar el tema y proporcionar valiosas instrucciones sobre cómo alcanzar un orgasmo”.

“Muchas mujeres creen que algo va mal en ellas porque no pueden alcanzar el orgasmo con su pareja, cuando lo cierto es que la mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo solo con el coito con penetración. Este simple conocimiento tiene el potencial de influir significativamente en la alta prevalencia de la disfunción sexual femenina”.

Traducción de Olivia Gorsin