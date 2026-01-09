Por primera vez, se “rejuvenecieron” óvulos humanos, un avance que, según los científicos, podría revolucionar las tasas de éxito de la fecundación in vitro en parejas de edad avanzada.

Una nueva investigación sugiere que un defecto de los óvulos relacionado con la edad podría reducirse al suplementar los óvulos con una proteína clave que hace que las mujeres tengan casi la mitad de probabilidades de presentar el defecto en comparación con los óvulos no tratados.

Aunque los hallazgos deben confirmarse en ensayos más amplios, la técnica tiene potencial para mejorar la calidad de los óvulos, que es la principal causa de fracaso de la FIV y del aborto espontáneo en las mujeres mayores.

“Logramos el primer rejuvenecimiento de un óvulo humano in vitro, lo que significa que podríamos reducir la fracción de óvulos con defectos genéticos, es decir, errores cromosómicos, del 71 % a tan solo el 47 %”, declaró al programa Today de Radio 4 de la BBC la Dra. Agata Zielinska, cofundadora y codirectora ejecutiva de Ovo Labs, que pretende comercializar la técnica.

“Si esto pudiera trasladarse a la clínica, podría suponer la mayor mejora de las tasas de éxito de la FIV de la última década”, añadió. “Desde un punto de vista práctico, podría permitir que más parejas concibieran en un solo intento de FIV”.

Una investigación sugiere que los defectos de los óvulos relacionados con la edad podrían reducirse suplementandolos con una proteína clave (imagen de archivo)

Los hallazgos, informados por The Guardian, se presentarán el viernes en la Conferencia Británica sobre Fertilidad, que se celebrará en Edimburgo, y se publicarán como documento preliminar en el sitio web Biorxiv.

La profesora Melina Schuh, directora del Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences en Gotinga y cofundadora de Ovo Labs, explicó que, aunque la mayoría de las mujeres de 40 años tienen óvulos, casi todos tienen un número incorrecto de cromosomas.

Las tasas de éxito de la FIV descienden considerablemente con la edad, debido sobre todo a la disminución de la calidad de los óvulos. Por eso, el riesgo de alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down aumenta con la edad materna.

En el caso de las menores de 35 años, la tasa media de natalidad por cada embrión transferido en un tratamiento de FIV fue del 35 %, frente a solo el 5 % en el caso de las mujeres de entre 43 y 44 años, según cifras de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología (HFEA). Sin embargo, la edad media de las pacientes que se inician en la fertilidad supera ya los 35 años.

En un proceso llamado meiosis, las células sexuales desechan la mitad de su material genético para unirse y formar un embrión.

Los investigadores descubrieron que las microinyecciones de Shugoshin 1 parecían invertir el problema de la separación prematura de pares de cromosomas (imagen de archivo)

Para que esto ocurra, los óvulos necesitan que 23 pares de cromosomas en forma de X se alineen en la célula. Cuando es fecundada, la célula se divide, haciendo que los pares de cromosomas se partan por sus centros para crear una célula con exactamente 23 cromosomas únicos procedentes de la madre; el resto lo aporta el espermatozoide.

Pero en los óvulos más viejos, los pares de cromosomas pueden desprenderse antes de la fecundación y las estructuras en forma de X no se alinean correctamente. Esto significa que cuando la célula se divide no se parten simétricamente, lo que da lugar a un embrión con demasiados o muy pocos cromosomas.

Para abordar este problema, los científicos utilizaron una proteína llamada Shugoshin 1, que parece actuar como pegamento para los pares de cromosomas, pero que disminuye con la edad.

En experimentos con óvulos humanos y de ratón donados por pacientes de la clínica de fertilidad Bourn Hall de Cambridge, los investigadores descubrieron que las microinyecciones de Shugoshin 1 parecían invertir el problema de la separación prematura de pares cromosómicos.

Con el tratamiento, el número de óvulos que presentaban el defecto disminuyó del 53 % en los óvulos de control al 29 % en los tratados. Además, en las mujeres mayores de 35 años, el 65 % de los óvulos de control presentaban el defecto, frente al 44 % de los tratados.

Richard Anderson, profesor de ciencias clínicas de la reproducción en la Universidad de Edimburgo, que no participó en el estudio, declaró: “Aunque esperamos más detalles y ensayos clínicos confirmatorios que incluyan abordar las cuestiones de seguridad, estos resultados tienen un gran potencial para mejorar las tasas de éxito de la FIV”.

Traducción de Olivia Gorsin