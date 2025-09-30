Investigadores convierten células de piel humana en óvulos, pero aún no son viables

Científicos de Oregón utilizaron células de piel humana para crear óvulos fertilizables, un paso en la búsqueda de desarrollar óvulos o espermatozoides cultivados en laboratorio para ayudar a las personas a concebir en el futuro.

Sin embargo, el experimento resultó en anomalías en los cromosomas, lo que llevó al equipo de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon (o Oregon Health & Science University, OHSU) a advertir que podría tomar una década de investigación adicional antes de que tal técnica esté lista para ensayos en personas.

El trabajo publicado el martes en Nature Communications puede ofrecer lecciones mientras los científicos intentan aprender a crear óvulos y espermatozoides en un laboratorio para personas infértiles o para ayudar a parejas del mismo sexo a tener hijos genéticamente relacionados con ambos socios.

El equipo de OHSU extrajo el núcleo de una célula de óvulo humano y lo reemplazó con el núcleo de una célula de piel humana. Pero una célula de piel contiene dos conjuntos de cromosomas, y se supone que los óvulos y los espermatozoides deben contener solo un conjunto que se combine durante la fertilización. Por lo tanto, los investigadores indujeron a las células similares a óvulos a descartar cromosomas adicionales, inyectaron espermatozoides donados y activaron el desarrollo post-fertilización.

Aproximadamente el 9% duró seis días en platos de laboratorio, alcanzando la etapa de blastocisto del desarrollo temprano del embrión, antes de que se detuviera el experimento.

El problema principal: Los cromosomas eran anormales de varias maneras.

"Desarrollamos una nueva división celular que puede reducir el número de cromosomas", declaró Shoukhrat Mitalipov, autor principal del estudio y director de terapia génica y celular embrionaria de OHSU.

"Todavía no es lo suficientemente bueno para hacer embriones o óvulos genéticamente normales", agregó.

Llamó a los hallazgos iniciales una prueba de concepto y dijo que su equipo está trabajando en mejoras.

Científicos no involucrados en el trabajo tuvieron reacciones mixtas. Dietrich Egli, investigador de células madre de la Universidad de Columbia, se mostró preocupado por las anomalías.

Sin embargo, la doctor Eve Feinberg, quien coincidió en que los problemas cromosómicos eran críticos, dijo que "parece que este equipo descubrió cómo reducir el número, pero no muy bien todavía. Pero es un paso importante y muy emocionante".

