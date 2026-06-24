Infantino defiende las pausas para hidratación en el Mundial y sugiere que podrían mantenerse

Gianni Infantino defendió la polémica implementación de las pausas obligatorias para hidratación en el Mundial de 2026 y aseguró que la FIFA evaluará mantener esta medida en futuros torneos.

El presidente de la FIFA insistió en que las pausas de tres minutos, programadas a la mitad de cada partido, "no generan ingresos adicionales para la FIFA" y afirmó que su único objetivo es proteger la salud y el bienestar de los jugadores.

open image in gallery Infantino respalda las pausas para hidratación en el Mundial ( Getty )

Las pausas no fueron bien recibidas por algunos jugadores, entrenadores y aficionados, quienes consideran que interrumpen el ritmo y la esencia del juego. En algunos países, además, estos espacios se utilizaron para transmitir publicidad adicional, mientras que los asistentes a los estadios comenzaron a abuchearlos durante los partidos.

Pese a las críticas, Infantino defendió la medida y aseguró que las interrupciones, implementadas inicialmente para ayudar a los futbolistas a soportar las altas temperaturas, representaron un cambio positivo para el torneo.

"Quizás el entrenador pueda reevaluar ciertas situaciones y corregir algunos errores. Los jugadores descansan un poco y regresan con toda la energía. ¿Eso es necesariamente malo? Tal vez sea algo bueno", declaró a SNTV.

"También vemos la intensidad de los partidos. Nunca habíamos visto 90 minutos de un torneo como este jugados con tanta intensidad. Hasta el último segundo, los jugadores siguen atacando y compitiendo al máximo."

"Y tal vez, solo tal vez, eso también se deba en parte a este pequeño descanso que tienen los jugadores antes de volver al campo y demostrar de lo que son capaces."

Infantino, quien sugirió que la FIFA evaluará incorporar pausas similares en futuros torneos "a partir de esta experiencia", también sostuvo que no sería justo permitirlas en algunos partidos y en otros no.

La aplicación de estas pausas, incluso en estadios con aire acondicionado, generó un importante malestar entre los aficionados.

open image in gallery En ambos tiempos del partido se realizaron pausas para hidratación ( Getty )

"Si utilizáramos las pausas para hidratación solo en los partidos donde hace demasiado calor y no en los demás, estaríamos dando una ventaja o una desventaja a algunos entrenadores o equipos", dijo Infantino.

"¿Por qué un entrenador tendría la oportunidad de influir en el partido en un encuentro simplemente porque hace calor, mientras que en otro, donde la temperatura es un poco más baja, no tendría esa posibilidad?", agregó.

En un comunicado, Infantino también afirmó que la FIFA cerró sus contratos de transmisión mucho antes de decidir implementar las pausas para hidratación e insistió en que el organismo no obtiene ningún beneficio económico por esta medida.

"La FIFA no recibe ingresos adicionales porque todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha anticipación", señaló. "Por lo tanto, no se trata de un asunto financiero. Para nosotros, es una decisión puramente deportiva".

Traducción de Leticia Zampedri