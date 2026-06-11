¿Qué está pasando? Encuesta revela que a casi la mitad de los estadounidenses no les importa el Mundial

El Mundial de Fútbol de 2026 comenzó hoy y, según una nueva encuesta, a muchos estadounidenses realmente no les importa.

Más del 40 % de los estadounidenses encuestados en un nuevo sondeo de la universidad Emerson College de Boston, Massachusetts, EE. UU., afirmaron no estar interesados en el torneo de este año.

La encuesta se realizó el 7 y 8 de junio, pocos días antes del inicio de los partidos, y reveló que el 45 % de los 1.200 encuestados no tenía ningún interés en el evento. Un tercio de los encuestados manifestó cierto interés, y el 22 % dijo estar muy interesado, según informa el medioThe Hill.

Algunos aficionados escoceses que viajaron a Boston para ver los partidos del Mundial declararon a BBC News Scotland que algunos de los estadounidenses con los que se habían encontrado ni siquiera sabían que se estaba celebrando el torneo.

Un aficionado contó que fue a enviar una carta vistiendo la camiseta de la selección de Escocia y que la mujer estadounidense que atendía el mostrador le preguntó qué lo había traído a EE. UU.

open image in gallery El interés por el torneo varía según los grupos de edad, siendo los estadounidenses más jóvenes los más interesados ( AFP/Getty )

“Ni siquiera sabía que se estaba celebrando el Mundial”, relató el fan.

Otro aficionado escocés comentó: “Los pubs son geniales, pero no creo que nadie sepa que se está celebrando un Mundial”.

La encuesta reveló que el interés por el torneo también varía según la edad del encuestado. Más del 70 % de los encuestados de entre 18 y 29 años afirmaron estar muy o algo interesados en la Copa del Mundo, mientras que el 19 % declaró no estar interesado en absoluto.

De las personas de entre 60 y 69 años, el 58 % dijo no estar interesado en absoluto en el evento, y solo el 11 % dijo estar muy interesado.

La encuesta también reveló distintos niveles de interés según la raza del encuestado. El 63 % de los encuestados negros y seis de cada diez hispanos afirmaron que planeaban seguir el Mundial con atención, ya sea de forma moderada o muy atenta. Solo el 35 % de los encuestados blancos dijeron que lo seguirían con atención.

La encuesta de Emerson no es el primer indicio de la indiferencia estadounidense hacia el mayor torneo deportivo del mundo.

Según un análisis reciente realizado por el periódico británico Financial Times, casi 180.000 entradas para el Mundial seguían a la venta en los portales oficiales de reventa de la FIFA esta misma semana.

open image in gallery Dos estadounidenses pasan junto a una vitrina de camisetas del Mundial en Santa Mónica, California, EE. UU. Más de cuatro de cada diez estadounidenses afirmaron en una encuesta reciente que no les interesaba el Mundial de 2026 ( Getty )

Según informa The Daily Beast, los precios de las entradas para el torneo de la FIFA son tan elevados que, en algunos casos, los revendedores han tenido que rebajar sus entradas en aproximadamente un 20 % solo para poder venderlas.

Las entradas para partidos de menor importancia en EE. UU. pueden costar alrededor de 140 dólares. Las entradas más caras para asientos regulares en el partido inaugural estadounidense alcanzaron los $2.735, un precio superior al de una entrada para la final del Mundial de 2022. Las entradas más económicas para el partido inaugural rondan los $1.000. Según The Athletic, la sección de deportes del New York Times, el precio de cualquier entrada para cualquier partido del Mundial de 2026 es superior al de una entrada equivalente para cualquier torneo anterior de la FIFA.

Aunque a muchos de los estadounidenses no les interese y las entradas sean prohibitivamente caras, se espera que el torneo sea uno de los eventos más vistos de todos los tiempos. La FIFA estima que 5.800 millones de personas en todo el mundo sintonizarán los partidos en algún momento durante el torneo, según la revista Sports Business Journal.

El primer partido del torneo de este año es entre México y Sudáfrica, y comenzó a la 1:00 p. m. hora México.

EE. UU. se enfrentará a Paraguay en su primer partido el viernes a las 7:00 p. m. hora México.

Traducción de Sara Pignatiello