Países Bajos amenaza con boicotear Eurovisión si participa Israel

Países Bajos se sumó el viernes a una lista de países que presionan a los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión para que excluyan a Israel del concurso debido a su guerra en la Franja de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS, una de las decenas de emisoras públicas que financian y transmiten colectivamente el concurso, dijo que no participaría en la competencia del próximo año en Viena si Israel participa "dado el sufrimiento humano continuo y severo en Gaza".

"La emisora también expresa profunda preocupación por la grave erosión de la libertad de prensa: la exclusión deliberada de reportajes internacionales independientes y las numerosas bajas entre periodistas", dijo en un comunicado.

La emisora irlandesa RTE emitió un comunicado similar el jueves, siguiendo un camino ya tomado por Eslovenia. Islandia dijo que podría retirarse del concurso y el primer ministro español Pedro Sánchez ha pedido que Israel sea expulsado de la competencia.

La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, dijo que estaba consultando a sus miembros sobre cómo "gestionar la participación y las tensiones geopolíticas" en torno al concurso y les daría hasta mediados de diciembre para decidir si quieren participar.

"Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto en curso en el Oriente Medio", dijo Martin Green, director de Eurovisión. "Depende de cada miembro decidir si quieren participar en el concurso y respetaríamos cualquier decisión que tomen las emisoras".

La amenaza de boicot es parte de una campaña de presión por parte de organizaciones artísticas y figuras para aislar a Israel y presionar por la paz.

A principios de esta semana, estrellas de Hollywood, incluidas Emma Stone, Ayo Edebiri, Ava DuVernay, Olivia Colman, Yorgos Lanthimos, Riz Ahmed, Rob Delaney, Javier Bardem y Tilda Swinton, se unieron a otros 3.000 miembros de la industria para firmar un compromiso de boicotear las instituciones cinematográficas israelíes, incluidos festivales, emisoras y compañías de producción, que están "implicadas en genocidio y apartheid contra el pueblo palestino", según el grupo Trabajadores del Cine por Palestina.

Rusia fue excluida de Eurovisión después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero Israel ha continuado compitiendo los últimos dos años a pesar de las disputas sobre su participación.

Docenas de ex participantes, incluido el ganador de 2024 Nemo de Suiza, han pedido que Israel sea excluido por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza. Se llevaron a cabo protestas propalestinas y proisraelíes alrededor del concurso de este año en Basilea, Suiza, aunque en una escala mucho menor que el evento de 2024 en Suecia.

Con la política de la guerra proyectando una sombra sobre el concurso, el cantante israelí Yuval Raphael terminó segundo este año detrás de JJ de Austria en la exuberante celebración de la música pop.

La emisora holandesa dijo que continuará preparándose para el concurso hasta que reciba una decisión de los organizadores sobre si incluirán a Israel.

La final de Eurovisión está programada para el 16 de mayo después de las semifinales el 12 y 14 de mayo de 2026.

