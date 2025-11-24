EEUU planea designar grupo terrorista al Cártel de los Soles. No es exactamente un cártel

El gobierno de Estados Unidos se prepara para aumentar el lunes la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Sin embargo, la entidad que el gobierno de Estados Unidos alega está liderada por Maduro no es un cartel per se.

La designación forma parte de una escalada del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Cuando incrementó la campaña hace aproximadamente una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.

La medida planeada para el lunes se produce mientras Trump estudia si tomar acción militar contra Venezuela, algo que Trump no ha descartado a pesar de mencionar la posibilidad de conversaciones con Maduro. Ataques terrestres u otras acciones serían una expansión importante de la operación iniciada hace varios meses, que ha incluido un gran despliegue militar en el Caribe y ataques a barcos acusados de traficar drogas, con más de 80 muertos.

Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en la década de 1990 para referirse a mandos militares de alto rango que se habían enriquecido con el tráfico de drogas. A medida que la corrupción se expandió a nivel nacional, primero bajo el fallecido presidente Hugo Chávez y luego bajo Maduro, su uso se amplió de manera vaga a policías y funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los “soles” en el nombre se refieren a las charreteras fijadas en los uniformes de los oficiales militares de alto rango.

El término general se empleó para describir una organización de tráfico de drogas liderada por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el primer mandato de Trump anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.

“No es un grupo”, afirmó Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.

Trump ha expandido la etiqueta de terrorismo a los carteles

Hasta este año, la designación de organización terrorista extranjera había estado reservada para grupos como Estado Islámico o Al Qaeda que usan la violencia con fines políticos. El gobierno de Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y otras actividades.

La Casa Blanca culpa a esos grupos designados de operar los barcos que está atacando, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha proporcionado ninguna evidencia. Afirma que los ataques, que comenzaron frente a la costa de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental, pretenden detener el flujo de narcóticos hacia las ciudades estadounidenses.

Pero muchos, incluido el propio Maduro, ven los movimientos militares como un esfuerzo por terminar con el control de 26 años del partido gobernante en el poder.

Desde la llegada de buques y tropas militares estadounidenses al Caribe hace meses, la oposición política venezolana respaldada por Estados Unidos también ha reavivado su promesa perenne de remover a Maduro del cargo, alimentando las especulaciones sobre el propósito de lo que el gobierno de Trump ha llamado una operación antidrogas.

Trump, al igual que su predecesor, no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.

Maduro está en su tercer mandato en el cargo después de que funcionarios leales al partido en el gobierno lo declararan ganador de las elecciones presidenciales del año pasado a pesar de la evidencia creíble de que la candidata de la oposición lo derrotó por un margen de más de dos a uno. Él y altos funcionarios han sido acusados repetidamente de violar los derechos humanos de opositores reales y percibidos del gobierno, incluso después de las elecciones de julio de 2024.

Hegseth dice que la designación ofrece "nuevas opciones"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la próxima designación del Cártel de los Soles proporcionará “un montón de nuevas opciones para Estados Unidos” para tratar con Maduro. Pero Hegseth, hablando en una entrevista con el medio de noticias conservador OAN, no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el ejército estadounidense planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.

“Así que nada está fuera de la mesa, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, expresó.

Los funcionarios del gobierno de Trump han señalado que les resulta difícil ver una situación en la que mantener a Maduro en el poder podría ser un final aceptable. Pero mientras Trump considera una variedad de opciones militares y no militares, incluida la acción encubierta por parte de la CIA, para los próximos pasos, hay una fuerte creencia dentro del gobierno estadounidense de que el gobierno de Maduro “no es sostenible”, según un alto funcionario que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto sensible.

El funcionario agregó que Trump ha estado escuchando atentamente a su equipo de inteligencia, que le ha informado que las conversaciones interceptadas dentro de Venezuela indican una creciente ansiedad de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos a medida que continúan los ataques de Estados Unidos. Trump, dijo el funcionario, está “muy contento y satisfecho” por el momento con el impacto de los ataques.

Mientras tanto, las súplicas de Maduro y otros cercanos al líder venezolano para hablar directamente con el gobierno de Trump, transmitidas a través de varios intermediarios y canales, parecen ser más frenéticas, dijo el funcionario. Pero Trump no ha autorizado a ningún intermediario a hablar con Maduro en nombre del gobierno estadounidense.

La acusación alega una conspiración para “inundar” Estados Unidos con drogas

La acusación de 2020 acusó a Maduro; al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército venezolano durante varios años “para inundar Estados Unidos con cocaína” y usar el tráfico de drogas como un “arma contra Estados Unidos”. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo.

Antes de deponer las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, usaban regularmente la región fronteriza porosa con Venezuela como refugio seguro y centro para envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo o al menos el consentimiento de las fuerzas de seguridad venezolanas. Los disidentes continuaron el trabajo. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia también está involucrada en el comercio ilegal.

Maduro ha negado los cargos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

Maduro ha insistido en que Estados Unidos está construyendo un relato falso de tráfico de drogas para intentar forzarlo a dejar el cargo. Él y otros funcionarios del gobierno han citado repetidamente un informe de las Naciones Unidas que, según ellos, muestra que los traficantes intentan mover solo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de los Soles en julio, diciendo que Maduro y sus principales aliados habían doblado el poder del gobierno venezolano, el ejército y los servicios de inteligencia para ayudar al cartel en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también alegaron que el cartel de Maduro brindó apoyo material a la banda venezolana Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, que estaban entre los grupos que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.

El periodista de Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.