Ataque israelí contra Hezbollah deja un muerto, su primer bombardeo hacia Líbano en meses

Israel atacó el domingo la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, afirmando que su objetivo era el jefe de personal de Hezbollah y advirtiendo al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

Hezbollah informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite Líbano en su primer viaje al extranjero.

"Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel", afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

La portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian no dijo si Israel informó a Estados Unidos antes del ataque, y sólo aclaró que "Israel toma decisiones de manera independiente".

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató al menos a una persona e hirió a otras 21, según el Ministerio de Salud de Líbano. Israel no emitió una advertencia de evacuación antes del ataque y no nombró a la persona objetivo. Bedrosian afirmó que el jefe de personal de Hezbollah "lideró el fortalecimiento y armamento de la organización terrorista".

Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, dijo a los periodistas que quizá un miliciano de alto rango murió, pero no dio detalles.

"El liderazgo de Hezbollah está estudiando la cuestión de la respuesta y tomará la decisión apropiada", declaró Qamati en el lugar del ataque. "El ataque a los suburbios del sur hoy abre la puerta a una escalada de asaltos en todo Líbano".

Los ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano se han intensificado en las últimas semanas, al tiempo que Israel y Estados Unidos han presionado a Líbano para desarmar al poderoso grupo miliciano. Israel afirma que Hezbollah está tratando de reconstruir sus capacidades militares en el sur de Líbano. El gobierno libanés, que ha aprobado el plan de su ejército para desarmar a Hezbollah, ha negado esas afirmaciones.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó en un comunicado el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a implementar su parte del acuerdo de alto el fuego. Hizo un llamado a la comunidad internacional para "intervenir con fuerza y seriedad para detener los ataques a Líbano y su pueblo".

Se podía ver humo en el concurrido barrio de Haret Hreik. Un video que circula en las redes sociales muestra a decenas de personas aglomeradas alrededor del área del ataque, que parecía estar en el cuarto piso de un edificio de apartamentos. Se escucharon disparos para dispersar a las multitudes cuando llegaba el personal de emergencia.

"Definitivamente, esta es un área civil y está desprovista de cualquier presencia militar, especialmente el barrio donde nos encontramos", dijo a los periodistas Ali Ammar, parlamentario de Hezbollah, cerca del lugar del ataque.

Un dron israelí volaba cerca del edificio objetivo. El ejército libanés acordonó el área, reportó la Agencia Nacional de Noticias operada por el Estado.

Líbano y los cascos azules de Naciones Unidas han criticado los ataques continuos de Israel en el país y acusan al gobierno israelí de violar el acuerdo de alto el fuego.

La semana pasada, Aoun dijo que Líbano está listo para entrar en negociaciones con Israel para detener sus ataques aéreos y retirarse de cinco puntos en colinas que ocupa en territorio libanés. No queda claro si Israel estará de acuerdo.

Aoun y el primer ministro Nawaf Salam se dicen comprometidos a desarmar a todos los actores no estatales en el país, incluido Hezbollah.

La última guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar comenzó el 8 de octubre de 2023, un día después que Hamás atacara el sur de Israel, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en solidaridad con Hamás. Israel lanzó un bombardeo generalizado de Líbano el año pasado que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

Esa guerra fue la más reciente de varios conflictos que involucran a Hezbollah en las últimas cuatro décadas. El conflicto armado mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel, murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

El martes, un ataque israelí mató a 13 personas en el campamento de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh cerca de la ciudad sureña de Sidón, en el ataque más mortífero desde que entró en vigor el alto el fuego. El ejército explicó que tenía como objetivo una instalación militar perteneciente a Hamás. El grupo miliciano palestino negó tener instalaciones militares en el campamento abarrotado.

Chehayeb reportó desde Beirut. La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.