Cumbre del G20 en Sudáfrica concluirá con otro impasse diplomático con EEUU

La cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica está programada para concluir el domingo con otro enfrentamiento diplomático que involucra a Estados Unidos después de que el país anfitrión se negó a entregar la presidencia rotativa del bloque a lo que describió como un funcionario estadounidense de menor rango.

Estados Unidos boicoteó la reunión de dos días de líderes de economías ricas y emergentes en Johannesburgo debido a las afirmaciones de la administración Trump de que Sudáfrica persigue a su minoría blanca.

Estados Unidos debe asumir la presidencia del G20 para 2026 y dice que organizará su cumbre en el club de golf del presidente Donald Trump en Doral, Florida. Pero Sudáfrica insistió en que una ceremonia tradicional de entrega al final de esta cumbre probablemente no ocurrirá porque Estados Unidos solo quería enviar a un funcionario diplomático de su embajada, calificándolo de insulto al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

“Estados Unidos es miembro del G20 y si quieren estar representados, aún pueden enviar a alguien del nivel adecuado", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola.

"Es la cumbre de líderes. El nivel adecuado es el jefe de Estado, un enviado especial designado por el presidente de ese país, o también podría ser un ministro”, agregó.

Sudáfrica dijo que la entrega ocurriría más tarde, posiblemente en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una brecha que se profundiza

No estaba claro si algún funcionario estadounidense asistiría al día de clausura de la cumbre. La brecha diplomática entre Estados Unidos y Sudáfrica se profundizó esta semana cuando Ramaphosa dijo que Estados Unidos había cambiado de opinión y quería participar en la cumbre en el último minuto. La Casa Blanca negó eso y dijo que los funcionarios estadounidenses solo asistirían a la entrega formal.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Ramaphosa estaba “hablando un poco de más contra Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos”.

Sudáfrica rompió con la tradición en la primera cumbre del G20 en África al emitir una declaración de líderes el día de apertura de las conversaciones el sábado. Las declaraciones generalmente se emiten al final de la cumbre.

Esa declaración se produjo frente a la oposición de Estados Unidos, que ha sido crítico de una agenda sudafricana para el grupo que se centra en gran medida en el cambio climático y la desigualdad de riqueza global. Argentina dijo que también se opuso a la declaración después de que su presidente Javier Milei, aliado de Trump, también se ausentara de la cumbre.

Otras naciones del G20, incluidas China, Rusia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón y Canadá, respaldaron la declaración, que en gran medida pide más atención global a cuestiones que afectan específicamente a los países pobres, como la necesidad de ayuda financiera para sus esfuerzos de recuperación después de desastres climáticos, encontrar formas de aliviar sus niveles de deuda y apoyar su transición a fuentes de energía verde.

Dificultades para tener un estándar común en las crisis geopolíticas

Sudáfrica defendió la declaración como una victoria para la cumbre y para la cooperación internacional frente a la política exterior de “Estados Unidos” de la administración Trump. Sin embargo, las declaraciones del G20 son acuerdos generales que no son vinculantes, y su impacto a largo plazo ha sido cuestionado.

Además, aunque la declaración incluyó muchas de las prioridades de Sudáfrica, algunas propuestas concretas no llegaron al documento final. No se mencionó un nuevo panel internacional sobre desigualdad de riqueza, similar al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático designado por las Naciones Unidas, que Sudáfrica y otros habían solicitado.

Algunos cuestionaron la efectividad del G20 para resolver las crisis globales más prominentes, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en el Oriente Medio.

La declaración de 122 puntos del G20 hizo solo una referencia a Ucrania en un llamado general para el fin de los conflictos globales y la cumbre parecía no haber hecho diferencia en la guerra incluso cuando líderes o delegaciones de alto nivel de todas las principales naciones europeas, la Unión Europea y Rusia se sentaron en la misma sala en Johannesburgo.

“Reunirse por primera vez en el continente africano marca un hito importante”, indicó el presidente francés Emmanuel Macron, pero agregó que el bloque estaba “luchando por tener un estándar común en las crisis geopolíticas”.

Una cumbre simbólica para los países más pobres

Aun así, algunos activistas dijeron que la cumbre de Johannesburgo fue un momento simbólico significativo para el G20, compuesto por 19 naciones, la Unión Europea y la Unión Africana, porque dedicó más atención que nunca a cuestiones que afectan a los países más pobres.

“Esta es la primera reunión de líderes mundiales en la historia donde la emergencia de la desigualdad se puso en el centro de la agenda”, señaló Max Lawson de Oxfam, la organización internacional sin fines de lucro que trabaja para aliviar la pobreza global.

El presidente de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, cuyo país de tres millones de habitantes fue uno de más de 20 naciones más pequeñas invitadas como invitados a asistir a la cumbre junto con los miembros del G20, expresó: “La importancia de abordar las prioridades de desarrollo desde la perspectiva africana no puede ser subestimada”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.