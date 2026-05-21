Bajan pedidos de ayuda por desempleo en EEUU pese a incertidumbre económica

Menos estadounidenses solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, ya que los despidos se mantienen bajos pese a una serie de incertidumbres que siguen nublando la economía.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo para la semana que terminó el 16 de mayo bajaron en 3.000, hasta 209.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es una cifra inferior a las 213.000 nuevas solicitudes que habían pronosticado los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a unos despidos históricamente bajos, el mercado laboral parece estar atascado en lo que los economistas llaman un estado de “ni contratamos ni despedimos”. Eso ha mantenido baja la tasa de desempleo, en 4,3%, pero ha dejado a muchos de los que están sin trabajo con dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Aunque los empleadores generaron unos 115.000 nuevos puestos de trabajo en abril, la guerra con Irán ha introducido un alto grado de incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral en general.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, sigue cerrado. Desde el inicio de la guerra a finales de febrero, los precios del petróleo se han disparado más de 50% y el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos ha subido a 4,56 dólares desde menos de 3 dólares. Además de golpear el bolsillo de los consumidores, esos mayores costos pueden desalentar a las empresas a contratar.

Datos del gobierno de Estados Unidos publicados la semana pasada revelaron que la inflación a nivel del consumidor subió 3,8% desde abril de 2025, el mayor salto en tres años. Los precios de los alimentos también han aumentado, pero, según los analistas, quizá todavía no reflejen plenamente el alza de los costos energéticos debido a la guerra con Irán.

Otro informe de la semana pasada mostró que los precios mayoristas se dispararon 6% respecto de hace un año, el nivel más alto en más de tres años. El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que sigue la inflación antes de que llegue a los consumidores— aumentó 1,4% de marzo a abril, la mayor subida mensual en más de cuatro años.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya está por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. En su reunión más reciente, la Fed optó por mantener sin cambios su tasa de referencia, al citar la incertidumbre económica causada por la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación que sigue elevada.

Las tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a avivar la inflación, lo que ha llevado a varios responsables de la Reserva Federal a señalar disposición a considerar un aumento de tasas este año.

Además, el reciente auge de la inteligencia artificial y la inversión necesaria para desarrollarla podrían alterar o incluso reemplazar algunos empleos.

Varias empresas de alto perfil han recortado puestos de trabajo recientemente, entre ellas Verizon, UPS, Amazon, Disney y Walmart.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, en comparación con alrededor de 1,5 millones en 2024, según la firma de datos FactSet.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, bajó ligeramente en 1.500, hasta 202.500.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 9 de mayo, aumentó en 6.000, hasta 1,78 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.