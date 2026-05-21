Alemania insta a la UE a ofrecer a Ucrania una "membresía asociada" y a impulsar diálogo con Rusia

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, quiere que la Unión Europea considere ofrecer una “membresía asociada” a Ucrania y dar nuevo impulso a las conversaciones para poner fin a más de cuatro años de guerra con Rusia, según una carta a la que tuvo acceso The Associated Press el jueves.

Su carta, dirigida a los máximos responsables del bloque, llega mientras los 27 sopesan si intentan iniciar sus propias negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, ante el estancamiento del diálogo mediado por Estados Unidos, cuya atención se centra en la guerra con Irán.

Según las propuestas de Merz, Ucrania participaría en reuniones de la UE, pero sin derecho a voto, y también tendría “miembros asociados” sin voto en el poderoso brazo ejecutivo del bloque, la Comisión Europea, y en el Parlamento Europeo.

Insistió en que esto “no sería una membresía rebajada” y que iría “mucho más allá” del Acuerdo de Asociación que actualmente rige las relaciones el bloque comunitario y Kiev. Merz sugirió un “mecanismo de reversión” en caso de que Ucrania retroceda en los estándares democráticos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reafirmaron el mes pasado que las conversaciones oficiales de adhesión con Ucrania deberían abrirse “sin demora”, y Merz también pidió el inicio del proceso.

Demoras y obstáculos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, celebró el miércoles los indicios de un posible avance en las negociaciones de adhesión y afirmó en un discurso que es “muy importante para nosotros. Ucrania ha cumplido todo lo necesario para este avance”.

Los países candidatos deben armonizar su legislación en 35 ámbitos políticos, o “capítulos”, que van desde estándares judiciales hasta normativas agrícolas y pesqueras. Los 27 miembros de la UE deben ponerse de acuerdo antes de abrir cada capítulo, y de nuevo para que pueda cerrarse.

Hungría, en particular, ha bloqueado la apertura de las negociaciones, pero con el nuevo gobierno ya instalado en Budapest, esa postura podría cambiar.

Aun así, es poco probable que el plan de Merz satisfaga a aquellos funcionarios europeos que sostienen que la membresía en la UE debe ser un proceso basado en méritos que solo concluye una vez que se han cumplido todos los criterios.

Pero el líder alemán sí señaló que su enfoque debería extenderse a otros países que esperan para unirse, en especial los de los Balcanes Occidentales, donde los líderes de la UE tienen prevista una cumbre el próximo mes.

Una vía europea de negociación

Sobre la guerra, Merz escribió que su propuesta “ayudará a facilitar las conversaciones de paz en curso como parte de una solución de paz negociada. Esto es esencial no solo para la seguridad de Ucrania, sino para la de todo el continente”.

Ucrania considera la membresía en la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra. Su mejor garantía sería la entrada en la OTAN, pero el gobierno de Trump insiste en que eso no puede ocurrir, y otros recelan de que se incorpore mientras siguen los combates.

Como los esfuerzos de mediación encabezados por Estados Unidos han naufragado, los países de la UE han empezado a debatir si abrir una vía de negociación paralela y quién podría mediar en su nombre en el improbable caso de que Putin aceptara hablar con ellos.

Costa afirmó a principios de mes que “necesitamos, en el momento adecuado, mantener conversaciones con Rusia para abordar nuestros asuntos comunes de seguridad”. Señaló que esto no debería “perturbar” las conversaciones lideradas por Washington, pero que es importante que Europa atienda sus propias preocupaciones de seguridad.

Desde entonces, en la prensa europea han circulado especulaciones sobre posibles negociadores de la UE, entre ellos la excanciller alemana Angela Merkel, que habla ruso y conoce bien a Putin, y el exjefe del Banco Central Europeo Mario Draghi.

Putin ha sugerido que podría hablar con Gerhard Schröder, otro excanciller alemán. Pero las autoridades no han secundado esa idea ni en Alemania, donde los vínculos de Schröder con el sector energético ruso y su relación amistosa con Putin dañaron su posición política tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

La jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, dijo que “no sería muy prudente” permitir que Putin nombre a un negociador, y en concreto a un “lobbista de alto nivel de empresas estatales rusas”.

Zelenskyy ha acogido con satisfacción un papel europeo y afirmó el domingo que “Europa debe participar en las negociaciones. Es importante que Europa tenga una voz y una presencia fuertes en este proceso, y vale la pena determinar quién representará específicamente a Europa”.

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Moulson informó desde Berlín. La periodista de The Associated Press Susie Blann en Kiev contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.