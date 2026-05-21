Reino Unido ofrece chocolate barato, descuentos a parques, para aliviar costo de vida

El gobierno británico está ofreciendo chocolate más barato y entradas con descuento a parques temáticos mientras busca aliviar el apretón por el costo de vida y recuperar votantes.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, anunció el jueves ayudas modestas para contribuir a aliviar el aumento de los costos provocado por la guerra en Irán, incluida una reducción del impuesto a la importación sobre galletas, chocolate y unos 100 productos más de supermercado.

La inflación en el Reino Unido bajó a 2,8% en abril, frente a 3,3% en marzo, pero está prevista a repuntar debido al alza de los precios del combustible, el gas para calefacción y la electricidad.

Para mitigar el impacto, el gobierno ha pospuesto un aumento del impuesto sobre los combustibles y ha concedido a los camioneros una exención de un año del impuesto de circulación para ayudar a compensar el fuerte encarecimiento de la gasolina debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta clave de tránsito de petróleo.

Pero Reeves no se comprometió a un apoyo más amplio para las facturas de calefacción de los hogares.

Anunció medidas destinadas a impulsar la economía veraniega, entre ellas viajes gratuitos en autobús para los niños en agosto. Durante el verano, el impuesto sobre las entradas para atracciones como zoológicos, parques temáticos y museos se reducirá del 20% al 5%.

Reeves afirmó que financiaría el apoyo por el costo de vida cerrando lagunas fiscales para las empresas de petróleo y gas con operaciones en el extranjero.

“Este verano quiero que todas las familias puedan disfrutar”, declaró Reeves. “Como la guerra en Irán está empujando los precios al alza a nivel nacional, mi plan económico es el correcto. Seguiré tomando las decisiones correctas para proteger a los hogares y a las empresas, y construir una Gran Bretaña más fuerte y más segura”.

Los anuncios se produjeron mientras el primer ministro Keir Starmer intenta mantener seguir adelante a pesar de llamados de renuncia dentro de su propio Partido Laborista tras una serie de desastrosos resultados en las elecciones locales.

Las últimas dos semanas han sido devastadoras para Starmer, quien llevó al partido a una victoria aplastante hace menos de dos años. Decenas de legisladores laboristas han pedido que renuncie, y probablemente enfrentará un desafío por el liderazgo. El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, aspira a ganar un escaño en el Parlamento en una elección especial el 18 de junio y luego desafiar a Starmer por el cargo de primer ministro.

Starmer insiste en que no renunciará y que luchará por su puesto. Según las reglas políticas del Reino Unido, quienquiera que sustituyera a Starmer como líder del partido también se convertiría en primer ministro, sin necesidad de una elección nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.