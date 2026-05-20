La UE supera un duro debate interno y acepta el pacto arancelario con EEUU

La Unión Europea aprobó un acuerdo arancelario con Estados Unidos el miércoles para fijar un tope del 15% a los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de la UE, evitando un choque directo con el presidente Donald Trump antes de su fecha límite del 4 de julio.

La cuestión provocó intensos debates entre los legisladores y líderes del bloque de 27 países, lo que puso en riesgo el acuerdo, logrado con gran esfuerzo, que rige el enorme intercambio de bienes y servicios a través del océano Atlántico entre dos de las mayores economías del mundo, que ahora afrontan peligrosas repercusiones de la guerra en Irán.

En el Parlamento Europeo, los legisladores amenazaron con bloquear el acuerdo comercial que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había alcanzado el pasado julio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de Turnberry, en Escocia, tras meses de negociaciones a raíz de la andanada global de aranceles de su gobierno.

El apretón de manos entre Von der Leyen y Trump dio inicio a varios meses más de negociaciones sobre los detalles entre Washington y Bruselas, justo cuando aumentaron las críticas dentro de Europa al acuerdo después de que Trump amenazara con tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. Se ha retractado de la amenaza, al menos por ahora.

“El acuerdo es un acuerdo, y la UE honra sus compromisos”, indicó el ejecutivo de la UE en una publicación en redes sociales en la que celebró el acuerdo.

Los legisladores europeos habían logrado insistir en añadir salvaguardas al acuerdo en caso de que Estados Unidos se eche atrás o titubee en los detalles, señaló Bernard Lange, presidente de la comisión parlamentaria de Comercio.

“Si algo sale mal, por supuesto, tenemos la confianza para actuar al respecto”, afirmó.

Negociaciones intensas en toda la UE

Los trazos generales de un acuerdo están claros: un tope arancelario del 15% sobre la mayoría de las importaciones europeas, mientras que los aranceles sobre los productos industriales de Estados Unidos se reducirían a cero. Aunque el acuerdo cargó a consumidores y empresas con un aumento arancelario respecto del promedio anterior del 4,8%, también dio a las empresas certidumbre para poder planificar con antelación, un factor al que se atribuye haber ayudado a Europa a evitar una recesión el año pasado.

Mientras el cierre continuado del estrecho de Ormuz y la guerra en Oriente Medio elevan los precios, así como las tasas de interés e inflación desde Letonia hasta Luisiana, los defensores del acuerdo UE-Estados Unidos sostienen que ordenar el comercio entre ambos es crucial en un momento de fragilidad económica global.

La Cámara de Comercio Estadounidense en Bruselas indicó en un comunicado que se sentía “aliviada” al ver que la UE alcanzó un consenso sobre el acuerdo. “El acuerdo (...) es una señal de que la UE está cumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo”, sostuvo, lo que permite a Washington y Bruselas “ir más allá de los aranceles” para abordar asuntos espinosos como las cadenas de suministro críticas.

El negociador comercial de la UE, Maroš Šefčovič, explicó que el impulso final para aprobar el acuerdo llegó después de cinco horas en “una noche intensa” de conversaciones a tres bandas entre el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE

Añadió que, cuando el acuerdo político sea formalmente refrendado por los legisladores en las próximas semanas, “este resultado reforzará la estabilidad del comercio UE-Estados Unidos y abrirá aún más la puerta a una cooperación constructiva en muchos asuntos de importancia estratégica”.

Persisten dudas sobre el futuro del acuerdo

Pero en Europa existe preocupación de que la Casa Blanca no pueda cumplir el acuerdo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara este año en contra de la autoridad legal que Trump había utilizado para imponer ese gravamen.

Esto ha hecho que Trump busque herramientas alternativas, y su gobierno ha impuesto un gravamen del 10% mientras investiga desequilibrios comerciales y cuestiones de seguridad nacional, con el fin de imponer nuevos aranceles para compensar los ingresos perdidos. En mayo, un tribunal federal determinó que Trump se había excedido en el poder arancelario que el Congreso había otorgado al presidente en virtud de la ley, lo que volvió los nuevos aranceles “inválidos” y “no autorizados por la ley”.

Eso podría incluir los aranceles que Trump amenazó con imponer a los automóviles y camiones de la UE en una publicación en redes sociales en la que también criticó a la UE por el acuerdo, al afirmar que no se estaba ciñendo a él “como de costumbre”, sin detallar el origen de las tensiones.

Después de que la UE impulsara el acuerdo a través de sus procesos democráticos internos, ahora espera una reacción positiva de Washington, indicó Lange, el legislador de la UE.

“Eso, por supuesto, es un gran signo de interrogación. No tengo aquí conmigo mi bola de cristal”, comentó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.