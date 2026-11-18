Target logró sus mayores aumentos de ventas trimestrales en aproximadamente cinco años, impulsados por una línea de productos revitalizada, la ampliación de las entregas el mismo día y recortes de precios que atrajeron a clientes golpeados por la inflación.

La empresa volvió a elevar el miércoles su previsión anual de ganancias y ventas tras un alentador tercer trimestre.

Target reportó un aumento de 7,1% en las ventas netas, mejor de lo esperado, el mejor desempeño desde el cuarto trimestre de 2021. La compañía también registró su tercer trimestre consecutivo de ventas comparables trimestrales, que incluyen las ventas en línea y en sus tiendas físicas.

Las ventas realizadas a través de canales digitales que operan desde hace al menos 12 meses aumentaron 9,8% respecto del mismo trimestre del año pasado, mientras que las ventas comparables en tiendas establecidas subieron 4,6%. El periodo de tres meses que terminó el 31 de octubre coincidió con la temporada de compras de regreso a clases.

Las acciones se mantenían prácticamente sin cambios antes de la campana de apertura.

El minorista con sede en Minneapolis reportó crecimiento en la mayoría de sus seis categorías principales de mercancías, encabezadas por electrónica, equipos de videojuegos, artículos deportivos, juguetes, tarjetas coleccionables y objetos de colección. También mencionó mayores ventas de productos de belleza, alimentos y bebidas.

Pero el director ejecutivo de Target, Michael Fiddelke, un veterano de 20 años en la empresa que asumió como máximo responsable en febrero, comentó a reporteros esta semana que el impulso de las ventas no se limitó a ciertas categorías ni se basó en una sola iniciativa. Señaló que Target ha visto repuntar el negocio en todos sus mercados entre compradores de todos los niveles de ingresos.

“Es el impacto acumulado de los cambios en todo nuestro negocio lo que está impulsando esta preferencia de los clientes por Target”, dijo Fiddelke.

La empresa indicó que, hasta ahora, las ventas netas de noviembre están en línea con la previsión para todo el año.

En conjunto, las ventas comparables en tiendas y digitales en agosto, septiembre y octubre aumentaron 5,6%, aunque esa cifra se compara con una caída de 2,7% en el mismo periodo del año anterior. El minorista también reportó un aumento de 5,6% en el primer trimestre y un alza de 3,8% en el segundo trimestre de este año.

Fiddelke presentó en marzo un plan de inversión de varios miles de millones de dólares destinado a revertir una caída de ventas posterior a la pandemia. La reestructuración incluyó un enfoque en abastecer productos y marcas que ayudarían a restaurar la reputación de Target como un lugar al que acudir por artículos asequibles pero con estilo.

Target lanzó en septiembre un nuevo concepto de Target Beauty Studio en más de 600 ubicaciones. La nueva área, que ofrece productos de belleza de gama alta y personal capacitado para brindar asesoría, sustituye en parte a las tiendas Ulta que había en algunos establecimientos antes de que Target y Ulta Beauty pusieran fin a su alianza en agosto.

Ejecutivos de la empresa señalaron que el trabajo para mejorar la oferta en los departamentos de ropa y artículos para el hogar de Target seguía en marcha.

Con consumidores manifestando preocupaciones sobre la economía, Target también ha promovido reducciones de precios este año, incluidos recortes en casi 2.000 artículos adicionales durante el tercer trimestre.

La empresa indicó que la mayoría de los nuevos artículos que tiene para la temporada de compras navideñas cuestan 20 dólares o menos, incluidos miles a 5 dólares o menos.

Target es uno de los primeros grandes minoristas en reportar resultados del tercer trimestre. Los resultados podrían ofrecer a analistas del sector y economistas otra lectura sobre cómo respondieron los consumidores a la presión inflacionaria persistente antes de las fiestas de fin de año.

Target informó que ganó 1.210 millones de dólares, o 2,65 dólares por acción, incluido un beneficio de 50 centavos por un reembolso de aranceles del gobierno. En el tercer trimestre de 2025, la empresa reportó 689 millones de dólares, o 1,51 dólares por acción.

Las ventas netas aumentaron 7,1% hasta 27.070 millones de dólares, frente a 25.270 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Los analistas esperaban 2,08 dólares por acción sobre ventas netas de 26.500 millones de dólares, según FactSet.

Target ahora prevé que las ventas netas de todo el año aumenten aproximadamente 6%, un punto porcentual más que la orientación que dio en agosto.

La empresa proyectó ganancias por acción para todo el año de entre 10,65 y 11,40 dólares. Eso incluye un beneficio de 2,14 dólares por un reembolso de aranceles. En agosto, la empresa esperaba ganancias de entre 9,90 y 10,90 dólares por acción.

Los analistas proyectaban utilidades de 10,25 dólares por acción sobre ventas de 110.270 millones de dólares.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.