La región de Asia-Pacífico debe impulsar un comercio más abierto y un crecimiento equitativo si quiere seguir siendo estable y dinámica, afirmó el presidente chino Xi Jinping a ejecutivos empresariales reunidos el miércoles en Shenzhen, el polo tecnológico y financiero del sur de China, en un aparte de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto sumarse más tarde el miércoles a otros líderes para la cumbre de líderes de APEC tras viajar desde Filipinas, donde asistió a una cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La estrategia de Trump de “Estados Unidos primero”, basada en aumentos arancelarios y otras medidas, va en contra del objetivo de APEC de avanzar hacia una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico. Las restricciones de Estados Unidos al acceso de China a tecnología estadounidense de punta, como los chips informáticos de Nvidia que ayudan a impulsar la inteligencia artificial, son una fuente constante de tensión con Beijing.

Xi y otros líderes de APEC pidieron un enfoque más abierto, sin criticar directamente el giro de Estados Unidos hacia la protección de sus propios mercados.

La sede de la cumbre de APEC exhibe el papel central de China en el comercio

La cumbre ha puesto en el centro de las miradas a la ciudad de Shenzhen, que China ha transformado en las últimas cuatro décadas de un pueblo pesquero en un centro de fabricación para exportación y tecnología, repleto de rascacielos. El ascenso de China como la segunda economía más grande dependió de inversiones globales y del acceso a los mercados mundiales, a medida que fabricantes internacionales trasladaron fábricas al extranjero para aprovechar mano de obra más barata y mercados de crecimiento más rápido.

“China no sólo reducirá aranceles y ampliará el acceso al mercado, sino que también irá un paso más allá. Llevaremos a cabo reformas en áreas difíciles como reglas, regulación y estándares”, declaró Xi ante la cumbre de directores ejecutivos, reiterando las promesas de Beijing de mejorar las condiciones para los inversionistas globales.

“Mientras impulsa su propio desarrollo, China ha compartido oportunidades con otros países y ha trabajado por un desarrollo común”, señaló. “Ha aportado de manera constante estabilidad y previsibilidad al crecimiento económico mundial y al comercio internacional y la cooperación económica”.

El discurso de Xi subrayó el objetivo de China de liderar la transformación industrial global, afirmó George Chen, socio y presidente de Prácticas digitales en The Asia Group.

“Aunque no lo dijo de forma explícita, su mensaje fue claro: China quiere ser vista como un socio en el desarrollo tecnológico global, en contraste con el enfoque más restrictivo de Washington”, comentó Chen, al señalar que Xi no mencionó los controles a las exportaciones, a Nvidia ni a Estados Unidos de manera directa.

Hay presiones detrás de la pompa y el optimismo sobre el comercio abierto

Xi enfrenta presión en casa por una desaceleración del crecimiento, ya que el gasto minorista y la inversión se han debilitado mientras China atraviesa una prolongada caída del mercado inmobiliario. La economía aún crece a un ritmo superior al 4%, pero eso se debe principalmente a un fuerte aumento de las exportaciones, que está provocando una reacción adversa entre muchos socios comerciales de China. El superávit comercial de China este año va camino de superar 1 billón de dólares por segundo año consecutivo.

Aun así, el énfasis de Trump en mantener relaciones cordiales con Xi podría llevar a una extensión de la tregua comercial alcanzada el año pasado tras una serie de escaladas arancelarias.

La fricción con Washington por aranceles más altos en Estados Unidos y otras barreras comerciales está llevando a reajustes entre otros socios comerciales. El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió con Xi el martes y ambos acordaron reducir aranceles a los productos de sus respectivos países. Carney ha fomentado vínculos económicos más estrechos con China y la Unión Europea en respuesta a las tensiones en la relación de Canadá con Trump.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo a ejecutivos de las principales empresas chinas y multinacionales que las economías más grandes no pueden imponer límites a los países más pequeños, y que un crecimiento justo y dinámico beneficia a todos.

“Los países no pueden imponer su posición, sus propias circunstancias particulares, a otros países para que decidan”, sostuvo Anwar. “Deben aceptar que los países deben salir adelante, centrarse en el comercio y las inversiones, porque eso, en última instancia, beneficiaría a su gente”.

Putin apunta contra las sanciones y dice que Asia-Pacífico es vital para Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, arremetió contra los “instrumentos de dominación económica”, como las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

“Las sanciones, los aranceles y las restricciones a las exportaciones” han “dejado de ser útiles y han perdido en gran medida su efecto intimidatorio”, expresó Putin ante la cumbre de directores ejecutivos en su primera aparición en persona en una reunión de líderes de APEC desde 2017.

Destacó el deseo de su país de cultivar vínculos económicos más estrechos con Asia-Pacífico, al señalar que el comercio con la región representa más de la mitad de su comercio total.

Rusia ha presentado una candidatura para presidir APEC en 2035, indicó Putin.

Las 21 economías de APEC representan el 60% de la actividad económica mundial, la mitad del comercio global y el 40% de la humanidad. Los líderes se reunirán a puerta cerrada el jueves, mientras mantienen encuentros al margen del evento. Eso incluirá una reunión “trilateral” inédita entre Trump, Putin y Xi, la primera cumbre de ese tipo entre esas tres potencias globales.

Aunque APEC no adopta decisiones vinculantes, sirve como un foro para construir consenso sobre la cooperación y un comercio más abierto, afirmó Anwar, el primer ministro malasio.

“Las decisiones que nosotros, y en particular ustedes, tomen hoy, de manera individual y colectiva, determinarán si la región de APEC y la comunidad internacional siguen siendo una fuente de dinamismo, estabilidad y oportunidad en un mundo cada vez más incierto”, dijo Anwar.

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El periodista de The Associated Press Kanis Leung en Hong Kong contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.