El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el miércoles que las crecientes relaciones comerciales de Canadá con China no son una prioridad principal para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que Canadá exporta principalmente materias primas a China, en lugar de tecnologías sensibles como semiconductores avanzados.

“En mi conversación con el presidente, ha intentado entender dónde estamos con China, hacia dónde vamos con China”, comentó Carney durante una conferencia de prensa en Shenzhen, antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “No debería hablar por él, pero en su jerarquía de asuntos, no es en absoluto el tema principal”.

Los comentarios de Carney se produjeron en medio de críticas del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, por la disposición de Canadá a buscar relaciones económicas más estrechas con Beijing, incluida la posibilidad de atraer a fabricantes de automóviles chinos a Canadá.

Canadá y Estados Unidos mantienen una de las mayores relaciones comerciales del mundo, pero los aranceles de Trump han tensado los vínculos y han empujado a Ottawa a buscar otros mercados. Después de que las negociaciones colapsaran en agosto, Washington impuso aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, lo que provocó represalias de Ottawa.

Carney señaló que planeaba reunirse con Trump más tarde el miércoles tras la llegada del mandatario estadounidense a Shenzhen, donde se espera que hablen sobre el comercio bilateral.

“Hemos estado avanzando”, comentó Carney sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Pero un acuerdo, añadió, “que sea en interés de los canadienses”.

Carney ha dicho en los últimos días que las negociaciones con Estados Unidos siguen siendo su prioridad, pero su resultado podría determinar si Canadá busca alternativas que involucren a fabricantes de automóviles europeos, chinos o japoneses.

Carney se reunió el martes con el presidente chino Xi Jinping, antes de la cumbre de la APEC, y ambos acordaron recortes arancelarios adicionales.

Según el acuerdo, China otorgará un alivio arancelario adicional a exportaciones canadienses por un valor de alrededor de 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares), incluidos cortes de cerdo congelado, pescado y mariscos.

A cambio, Canadá extenderá por dos años las exenciones arancelarias para ciertos productos chinos de acero y aluminio.

Carney sostuvo que la relación comercial de Canadá con China es fundamentalmente distinta de la relación entre Estados Unidos y China, mucho más grande y compleja.

“Estamos exportando canola, estamos exportando cerdo. Estamos exportando fletán”, explicó Carney, y también mencionó el gas natural licuado y el petróleo. “Estas son industrias importantes. No se trata de semiconductores de vanguardia”.

Navarro criticó a Carney el lunes después de que el líder canadiense sugiriera que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles chinos si las negociaciones comerciales con Washington no logran preservar una industria automotriz norteamericana integrada.

“¿De verdad estás amenazando con enfrentar a China contra Estados Unidos? Esto es ofensivo al extremo”, escribió Navarro en X. “Deberías estar mucho más preocupado de que China vaya a devorar a Canadá”.

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El periodista de The Associated Press Rob Gillies, en Toronto, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.