El organismo que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza que fue mediado por Estados Unidos entregó el martes otro informe desalentador sobre sus avances al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual advierte sobre un colapso del frágil acuerdo si no se toman medidas para su plena implementación.

El informe de la Junta de Paz insta tanto a Israel como a Hamás a cumplir los compromisos asumidos el año pasado en virtud del acuerdo y exhorta al órgano más poderoso de la ONU a brindar su apoyo a la ejecución.

“La distancia entre lo acordado y lo que está ocurriendo sobre el terreno sigue siendo el principal riesgo para el proceso”, señala el reporte. The Associated Press obtuvo una copia del documento.

Se trata de la advertencia más reciente de la junta en las últimas semanas, mientras los mortíferos ataques israelíes y el bloqueo que ha impuesto a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza han provocado una devastación generalizada en la población civil, que, según la junta, se encamina a enfrentar “otro invierno en tiendas de campaña y entre escombros”.

El informe indica que “las restricciones impuestas por Israel a la entrada de suministros y equipos, sumadas a la falta de financiación, siguieron obstaculizando las tareas de preparación y respuesta”, y pidió de inmediato una “entrada ampliada de materiales de refugio y de acondicionamiento para el invierno”, así como la aprobación de bombas de agua, generadores y maquinaria pesada.

El primer informe de la junta fue presentado en mayo por su director general, Nickolay Mladenov, quien anteriormente se desempeñó como enviado de la ONU para Oriente Medio. En ese momento, Mladenov reconoció ante el Consejo de Seguridad que la tregua negociada por el presidente estadounidense Donald Trump se había estancado desde que entró en vigor en octubre del año pasado, y manifestó que el impasse en torno al desarme de Hamás había paralizado los avances.

El informe difundido esta semana reitera esos mismos problemas seis meses después, señalando cómo los continuos ataques israelíes contra Gaza y la actividad militar de Hamás han frenado los esfuerzos para que ambas partes se ajusten a la hoja de ruta.

“El alto el fuego que no ofrece nada visible no puede sostenerse indefinidamente”, señala el informe. “Si colapsa, no habría una hoja de ruta a la cual volver, no habría una administración que desplegar ni un entorno habilitante para reconstruir”.

Además de los combates persistentes, el informe lamenta que la administración civil tecnocrática que la junta creó para gobernar Gaza de manera provisional aún no haya recibido autorización de Israel para que asuma sus funciones en el territorio palestino.

“La ausencia de decisiones por parte del gobierno de Israel sobre las condiciones y los arreglos necesarios para la capacitación, el despliegue y el regreso de la policía civil a Gaza sigue obstaculizando la plena implementación del Plan Integral”, indica el informa. “La Junta de Paz insta al gobierno de Israel a tomar estas decisiones sin demora”.

La falta de aprobaciones ha retrasado, a su vez, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, que es clave para la retirada de tropas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción.

Para destrabar la situación, la junta pidió al Consejo de Seguridad que respalde con todo su peso el acuerdo que avaló el año pasado e inste a las partes a poner fin a las demoras.

“Ninguna de las partes puede tratar la demora de la otra como licencia para su propia inacción, y en conjunto estas obligaciones son la única vía hacia la retirada israelí y una reconstrucción a gran escala”, añade el reporte.

El resultado final “debe conducir a una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestinas… y no debe permitirse que ningún paso unilateral la cierre”.

___

Lee informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.