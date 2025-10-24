Target eliminará 1.800 empleos corporativos para agilizar la toma de decisiones

Target anunció el jueves que eliminará alrededor de 1.800 puestos corporativos en un esfuerzo por agilizar la toma de decisiones y acelerar iniciativas para reconstruir la base de clientes del minorista en declive.

Se espera que aproximadamente 1.000 empleados reciban avisos de despido la próxima semana, y la compañía también planea eliminar unas 800 vacantes, dijo un portavoz de la empresa. Los recortes representan un 8% de la fuerza laboral corporativa de Target a nivel mundial, aunque la mayoría de los empleados afectados trabajan en la sede de la compañía en Minneapolis, señaló el portavoz.

El director de operaciones, Michael Fiddelke, quien asumirá como CEO de Target el 1 de febrero, emitió una nota al personal el jueves anunciando los recortes. Dijo que se proporcionarían más detalles el martes y pidió a los empleados de las oficinas de Minneapolis que trabajen desde casa la próxima semana.

“La verdad es que la complejidad que hemos creado con el tiempo nos está frenando”, escribió Fiddelke, un veterano de Target con 20 años de experiencia, en su nota. “Demasiadas capas y trabajos superpuestos han ralentizado las decisiones, dificultando la materialización de ideas”.

Target, que cuenta con aproximadamente 1.980 tiendas en Estados Unidos, ha perdido terreno frente a Walmart y Amazon en los últimos años, ya que la inflación ha llevado a los compradores a reducir sus gastos discrecionales. Los clientes se quejan de tiendas desordenadas con mercancía que ya no refleja el nicho de aspecto caro pero de precio económico.

Fiddelke dijo en agosto, cuando fue anunciado como el próximo CEO de Target, que asumiría el cargo con tres prioridades urgentes: recuperar la posición de la compañía como líder en la selección y exhibición de mercancías; mejorar la experiencia del cliente asegurando que los estantes estén constantemente abastecidos y las tiendas limpias; e invertir en tecnología.

Citó los mismos objetivos en su mensaje a los empleados, calificando los despidos como un “paso necesario para construir el futuro de Target y permitir el progreso y crecimiento que todos queremos ver”.

“Ajustar nuestra estructura es una parte del trabajo que tenemos por delante. También requerirá nuevos comportamientos y prioridades más claras que fortalezcan nuestro liderazgo minorista en estilo y diseño y permitan una ejecución más rápida”, escribió.

Target ha reportado ventas comparables planas o en declive —aquellas de tiendas físicas establecidas y canales en línea— en nueve de los últimos 11 trimestres. La compañía informó en agosto que las ventas comparables disminuyeron 1,9% en su segundo trimestre, cuando su ingreso neto también cayó un 21%.

Los recortes de empleo no afectarán a ningún empleado de tienda ni a trabajadores en las instalaciones de clasificación, distribución y otras de la cadena de suministro de Target, dijo el portavoz de la compañía.

Los trabajadores corporativos que pierdan sus empleos recibirán salarios y prestaciones hasta el 8 de enero, así como paquetes de indemnización, indicó el portavoz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.