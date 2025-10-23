Tasas hipotecarias en EEUU caen a su nivel más bajo en más de un año

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos cayó esta semana a su nivel más bajo en más de un año, ampliando una tendencia reciente que ha ayudado a impulsar las ventas de viviendas en el país.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo cayó al 6,19% con respecto al 6,27% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, dicha tasa promediaba 6,54%.

Este es el tercer descenso semanal consecutivo y lleva la tasa promedio a su nivel más bajo desde el 3 de octubre de 2024, cuando era del 6,12%.

Los costos de créditos hipotecarios a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios de bienes raíces que refinancian sus préstamos, también disminuyeron esta semana. La tasa promedio bajó al 5,44% con respecto al 5,52% de la semana pasada. Hace un año, era del 5,71%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias se ven influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas sobre la economía y la inflación de los inversores del mercado de bonos. Generalmente, siguen la trayectoria del rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, que las entidades crediticias utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido por encima del 6% desde septiembre de 2022, el año en que las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde niveles mínimos históricos. El mercado de la vivienda ha estado en una recesión desde entonces.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. Las ventas se han mantenido lentas este año, pero se aceleraron el mes pasado hasta alcanzar su ritmo más rápido desde febrero a medida que las tasas hipotecarias disminuyeron.

Las tasas hipotecarias comenzaron a reducirse en julio, en el período previo a la decisión que la Reserva Federal tomó el mes pasado de reducir su principal tasa de interés por primera vez en un año, en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral de Estados Unidos.

En su reunión de política de septiembre, los funcionarios de la Fed pronosticaron que el banco central reduciría su tasa dos veces más este año y una vez en 2026. Las expectativas de que los responsables de la política de la Fed anuncien otro recorte de tasas en su reunión de la próxima semana han ayudado a reducir el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por debajo del 4% últimamente. Dicho rendimiento estaba en 3,99% al mediodía del jueves, no muy lejos del 3,97% de la misma hora la semana pasada.

Sin embargo, la Fed podría cambiar de rumbo si la inflación aumenta aún más en medio del uso creciente de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump y la reciente escalada de la guerra comercial con China.

“El próximo recorte ya está descontado, mientras que la incertidumbre sobre un posible movimiento en diciembre, los persistentes déficits presupuestarios y las expectativas de inflación persistente continúan limitando la magnitud en que podrían reducirse las tasas hipotecarias”, afirmó Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com.

Aun si la Fed opta por reducir aún más su tasa a corto plazo, eso no significa necesariamente que las tasas hipotecarias seguirán disminuyendo. El otoño pasado, después de que la Fed redujera su tasa por primera vez en más de cuatro años, las tasas hipotecarias aumentaron, alcanzando finalmente un poco más del 7% en enero de este año.

La reducción de tasas efectuada a finales del verano ha ayudado a alentar a los propietarios que compraron en los últimos años a refinanciar su préstamo hipotecario a una tasa más baja, después de que las tasas superaran el 6%.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, disminuyeron un 0,3% la semana pasada en comparación con la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Pero las solicitudes de préstamos para refinanciar hipotecas representaron casi el 56% de todas las solicitudes, un ligero aumento respecto a la semana anterior.

Muchos potenciales compradores de vivienda también recurren a hipotecas de tasa ajustable. Dichos préstamos, que generalmente ofrecen tasas de interés iniciales más bajas que las hipotecas tradicionales a 30 años con tasa fija, representaron el 10,8% de todas las solicitudes de hipotecas la semana pasada.

Sin embargo, las tasas hipotecarias tendrán que caer por debajo del 6% para que la refinanciación sea una opción atractiva para un grupo más amplio de propietarios. Esto se debe a que aproximadamente el 80% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca tienen una tasa por debajo del 6% y el 53% tienen una tasa por debajo del 4%, según Realtor.com.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.