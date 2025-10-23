Los precios del combustible podrían subir tras sanciones de EEUU y UE a Rusia

Los precios del petróleo se dispararon el jueves después de que Estados Unidos anunció nuevas sanciones a la industria petrolera de Rusia en un intento por llevar al presidente ruso Vladímir Putin a la mesa de negociaciones y poner fin a la brutal guerra en Ucrania.

El precio del crudo de referencia estadounidense subía 6% a 62 dólares por barril al mediodía del jueves, y los analistas dicen que si la situación permanece, los consumidores en Estados Unidos pronto pagarán más en la gasolinera.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo para GasBuddy, dijo que, aunque era difícil predecir con certeza debido a la cantidad de variables, es probable que los consumidores vean un aumento en los precios incluso desde la próxima semana, si no antes.

“Probablemente comencemos a ver a los automovilistas afectados por las sanciones en la gasolinera en los próximos días y podría tomar cinco días para que eso se refleje completamente”, expresó De Haan, agregando que el impacto total también depende de si las posiciones de Rusia o Estados Unidos cambian.

“Rusia sentirá presión para sentarse a la mesa a la luz de los nuevos sucesos o el presidente Trump podría reaccionar cuando vea que los precios del petróleo suben a niveles que se vuelven incómodos, así que no creo que esto vaya a durar mucho tiempo”, comentó De Haan.

Los precios del petróleo han sido relativamente bajos en los últimos años y la semana pasada el crudo de referencia estadounidense cayó por debajo de 57 dólares el barril, su nivel más bajo desde principios de 2021. El precio casi alcanzó los 79 dólares por barril a principios de este año, justo antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, un precio que la mayoría de los analistas no considera necesariamente exageradamente elevado.

La amplia y prolongada caída en los precios del petróleo hizo bajar el galón de gasolina en Estados Unidos la semana pasada a menos de 3 dólares por primera vez desde diciembre del año pasado, según GasBuddy.

Gran parte de 2025, la inflación se ha mantenido mayormente bajo control, en parte debido a los precios más bajos en la gasolina. Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente ya que los costos de energía más altos tienen un efecto en cadena en los precios de prácticamente todos los productos y servicios en todas las industrias.

“El impacto para muchos estadounidenses es que los productos derivados del crudo, la gasolina, el diésel y el combustible para aviones probablemente verán aumentos de precios”, manifestó De Haan.

La razón principal por la que el petróleo y el gas se han estabilizado este año es que los países productores de la OPEP+ siguen aumentando la producción. A principios de este mes, la OPEP+ anunció que aumentaría la producción de petróleo en 137.000 barriles por día en noviembre, la misma cantidad anunciada para octubre. El grupo ha estado aumentando ligeramente la producción durante todo el año después de anunciar recortes en 2023 y 2024.

Rusia no pertenece a la OPEP, pero es uno de los países 22 aliados. La próxima reunión del grupo está programada para el 2 de noviembre.

Las sanciones contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil siguen a los llamados del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, así como a la presión bipartidista sobre Trump para golpear a Rusia con sanciones más duras en su industria petrolera, el motor económico que le permite continuar con el conflicto, incluso cuando se encuentra en gran medida aislada internacionalmente. La Unión Europea anunció el jueves sus propias medidas dirigidas al petróleo y gas rusos.

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, subía 3,57 dólares el jueves a 66,15 por barril.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.