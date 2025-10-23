El año turbulento de Musk: de boicots y caídas en ganancias a un posible pago de $1 billón

Si alguien dejara un trabajo gubernamental literalmente con un ojo morado, dirigiera una empresa que obtiene cada vez menos ganancias y, de repente, su negocio fuera indagado por investigadores federales, podríamos decir que está teniendo un mal año.

Pero la mayoría de las personas no son Elon Musk.

El hombre más adinerado del mundo se ha vuelto más rico este año, y los accionistas de Tesla, su empresa de automóviles eléctricos, podrían darle aún más dinero al aprobar un paquete de pago de 1 billón de dólares apostando a que tendrá éxito con nuevos planes para un “ejército de robots” y otros avances tecnológicos, aun cuando algunas de sus promesas anteriores siguen sin cumplirse.

“La genialidad de Elon Musk es mantener a los inversores enfocados en cómo podría ser la empresa en cinco o 10 años, mientras ignoran los desafíos a muy corto plazo”, dice, maravillado, Garrett Nelson de CFRA Research. O como lo expresa más directamente Brian Mulberry, de Zacks Investment, “Un CEO promedio probablemente no sobreviviría a esto”.

Musk comenzó el año con un trabajo secundario: prometiendo recortar 2 billones de dólares en gasto gubernamental como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump, antes de reducir esa promesa a la mitad. Al final, el departamento reportó solo 240.000 millones de dólares en ahorros, según sus propias estimaciones notoriamente poco fiables, y ni siquiera está claro si esos ahorros se mantendrán mientras el gobierno de Trump se apresura a reponer muchos puestos esenciales que el DOGE recortó sin que debiera haberlo hecho.

“Existe el patrón de anunciar grandes despidos y luego dar marcha atrás y decir: ‘No, eso es un error’”, afirmó Elaine Kamarck, investigadora de alto nivel del Instituto Brookings, quien ha compilado una lista de 17.000 puestos que se están reponiendo. “Recortan sin un plan, sin tener en cuenta la función”.

Musk utilizó las mismas tácticas de recorte y quema tras hacerse cargo de Twitter, y este año también han surgido pruebas de que el asunto salió mal.

En los últimos dos meses, el magnate ha resuelto un par de demandas presentadas por 2.000 antiguos empleados y ejecutivos de Twitter que alegaban haber sido despedidos por falsas razones o que nunca recibieron la indemnización prometida. La cantidad que recibieron los extrabajadores no se divulgó, pero si recibieron incluso una fracción de los 628 millones de dólares que exigían en conjunto, el costo será importante para una empresa cuya publicidad ha caído en picada desde su adquisición.

El miércoles se produjeron más malas noticias para Musk cuando Tesla anunció que las ganancias habían caído un 37% en el tercer trimestre. Las ventas de vehículos aumentaron un 6% cuando los clientes se apresuraron a aprovechar un crédito fiscal federal antes de su expiración el mes pasado, pero se espera que la cifra para el año completo caiga significativamente, ya que los compradores de automóviles descontentos con las posturas políticas de derecha de Musk han boicoteado el negocio.

Hace un año, Musk decía a los inversores que las ventas podrían crecer entre un 20% y un 30%.

Las acciones cayeron a principios de este año a medida que se acumulaban las malas noticias. Pero después de que Musk apareciera en la Oficina Oval en mayo para su despedida del DOGE luciendo un ojo morado, se han duplicado y ahora muestran una ganancia acumulada en el año de casi un 9% tras el cierre de las operaciones regulares del miércoles. Su patrimonio neto también aumentó 62.000 millones de dólares este año, alcanzando los 483.000 millones, según la revista Forbes.

Los inversores están convencidos con la idea de Musk de que la caída en las ventas de automóviles no importa tanto ahora porque el futuro de la empresa reside más en su nuevo servicio de robotaxis sin conductor, el negocio de almacenamiento de energía y la construcción de robots para el hogar y las fábricas. Para que su tarea valga la pena, los directores de Tesla piden a los accionistas que aprueben su nuevo y enorme paquete de pago en una reunión anual el próximo mes.

Pero hay grandes preguntas en torno a estos esfuerzos, particularmente los taxis sin conductor.

Los robotaxis de Musk, que comenzaron a recoger pasajeros en Austin, Texas, y San Francisco este verano, aún no pueden llamarse sin conductor porque todavía requieren “monitores de seguridad” que estén listos para tomar el control en caso de que algo salga mal, lo cual ocurre ocasionalmente. Uno de ellos, por ejemplo, condujo por el carril contrario.

Los planes de robotaxis necesitan la aprobación de los reguladores en varios estados, aun cuando los de Washington han invadido la empresa.

Han abierto cuatro investigaciones sobre Tesla en lo que va del año, entre ellas, una sobre por qué no ha informado rápidamente al gobierno sobre accidentes relacionados con su software de conducción autónoma, como se requiere. En otra, iniciada a principios de este mes, se investigan docenas de accidentes reportados en los que vehículos Tesla que usan software de conducción autónoma se pasaron semáforos en rojo y rompieron otras reglas de tráfico, chocando ocasionalmente con otros vehículos y causando lesiones.

Musk ha decepcionado antes, hablando en grande e incumpliendo plazos repetidamente, solo para acabar cumpliendo con los accionistas. Los inversores de Tesla que aguantaron durante un difícil 2018 mientras la empresa luchaba por producir su vehículo Model 3 con ganancias, vieron cómo sus acciones se disparaban a medida que las ventas aumentaban.

Una gestora de fondos que aprovechó ese aumento y luego compró nuevamente a principios de este año, dice que está segura de que la magia de Musk sigue ahí y que puede lograr lo aparentemente imposible una vez más.

“Con frecuencia se tambalea al borde del desastre”, afirma Nancy Tengler en un comunicado, “y luego se recupera justo a tiempo”.

Una diferencia actual es que la mayoría de los demás inversores de Tesla también lo creen y han comprado las acciones, dejando poco margen de error.

Las acciones de las empresas de Estados Unidos en el índice S&P 500 están valoradas en 24 veces lo que los inversores esperan que ganen el próximo año. En contraste, Tesla se cotiza a 250 veces las ganancias esperadas, suficiente para hacer creer que Musk, en lugar de tener un muy mal año, está teniendo uno espectacular.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.