Rebeldes de Yemen anuncian embargo marítimo contra Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán anunciaron el lunes un embargo marítimo contra Arabia Saudí en represalia por un bloqueo sobre Yemen y un reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, amenazando otra vía fluvial vital para el transporte marítimo mundial y avivando temores de un conflicto renovado.

Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, afirmó en una declaración en video que el bloqueo marítimo contra Arabia Saudí entraría en vigor de inmediato, en lo que describió como una “ecuación de ‘ojo por ojo’”.

Hubo pocos detalles sobre cómo podría funcionar el embargo, pero el subdirector de la oficina de medios de los hutíes, Nasruddin Amer, dijo en X que el estrecho de Bab al-Mandeb se cerrará a los saudíes en respuesta a lo que calificó como el “bloqueo injusto del reino sobre los yemeníes durante más de 10 años”.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur de la península arábiga, es la puerta de entrada al mar Rojo por la que suele pasar un 12% del comercio mundial. Una cuarta parte del comercio mundial de contenedores transita por el estrecho, de 32 kilómetros (20 millas) de ancho, hacia y desde el canal de Suez.

La amenaza de los hutíes se produce después de que los rebeldes atacaron barcos durante meses por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, en la que se atacó a más de 100 embarcaciones. Sigue sin estar claro si los hutíes reanudarán ese nivel de ataques contra la vecina Arabia Saudí.

No hubo una respuesta de Riad. La decisión de los rebeldes hutíes podría ejercer nueva presión sobre Arabia Saudí, ya que está utilizando su Oleoducto Este-Oeste para intentar sacar petróleo del reino como alternativa al estrecho de Ormuz, que permanece bajo el control asfixiante que Irán impuso poco después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Los saudíes están enviando millones de barriles de crudo al día a través del oleoducto.

Arabia Saudí lidera una coalición contra los hutíes e impuso un bloqueo aéreo y marítimo sobre Yemen en 2015. La guerra civil de Yemen comenzó en 2014 cuando los rebeldes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen y obligaron al gobierno a exiliarse. Se alcanzó una tregua en 2022.

Esa tregua se ha visto amenazada en los últimos días después de que los hutíes dijeron que los saudíes atacaron el aeropuerto de Saná en un intento de afectar un vuelo que transportaba a líderes hutíes de regreso desde Irán, donde asistieron al funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El avión aterrizó sin problemas en otro aeropuerto.

Los hutíes luego lanzaron misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Abha, en Arabia Saudí, en la confrontación más significativa en años.

Al permitir que un vuelo internacional directo aterrizara sin la aprobación de la coalición saudí, los hutíes buscaron establecer una nueva realidad en la que pudieran tomar decisiones de forma independiente sobre el espacio aéreo de Yemen, dijeron expertos a The Associated Press.

“Reafirmamos el derecho de nuestro gran pueblo a responder al bloqueo con un bloqueo”, enfatizó Saree el lunes, añadiendo que los hutíes están preparados para enfrentar “cualquier acto insensato cometido por el imprudente enemigo saudí con una escalada integral y decisiva”.

La televisión Al Masirah, dirigida por los hutíes, difundió imágenes de cientos de simpatizantes reuniéndose en la ciudad de Ibb, al sur de Saná, para respaldar el embargo contra Arabia Saudí. Se celebraron concentraciones similares en las gobernaciones de Saada, Marib, Hajjah y Taiz.

Los hutíes son una parte crucial del llamado “Eje de la Resistencia” de Irán, que también incluye a grupos insurgentes en Líbano, Irak y los territorios palestinos.

Los rebeldes han tenido un gran arsenal de drones, pero varios miembros hutíes dijeron anteriormente a la AP que el arsenal se está agotando tras sus ataques durante la guerra entre Israel y Hamás. La guerra de Irán ha obstaculizado aún más el flujo de armas, dijeron los miembros, que en ese momento comentaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Estados Unidos e Israel respondieron a los ataques anteriores de los hutíes contra el transporte marítimo con una dura campaña aérea en zonas de Yemen controladas por los hutíes hasta un acuerdo que hizo que los rebeldes detuvieran sus asaltos.

Interrumpir el tránsito por Bab al-Mandeb obligaría a las navieras a desviar los buques alrededor del cabo de Buena Esperanza, frente a Sudáfrica, lo que incrementa significativamente los costos. El gobierno de Estados Unidos ha dicho en el pasado que rodear el cabo añadiría unos 4.345 kilómetros (2.700 millas) al viaje desde Arabia Saudí hasta Estados Unidos.

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Jon Gambrell contribuyó desde Dubái.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.