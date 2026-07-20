La UE multa a AliExpress por productos inseguros y falsos

La Comisión Europea multó a AliExpress el lunes con 550 millones de euros (629 millones de dólares) por no haber tomado medidas suficientes para frenar la venta de productos inseguros y falsificados en su sitio.

La multa, la mayor impuesta hasta ahora por infracciones de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, integrada por 27 países, llega apenas unos meses después de que otro minorista en línea, Temu, recibiera una sanción de 200 millones de euros por incumplimientos similares. El año pasado, Bruselas impuso una penalización de 120 millones de dólares a X, la red social de Elon Musk.

“La propagación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no es un costo inevitable de comprar en línea; es un fracaso de AliExpress a la hora de cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la comisión para soberanía tecnológica, seguridad y democracia.

“La escala no es una excusa; los riesgos deben identificarse y abordarse de manera sistemática para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea de forma segura. Hoy exigimos a AliExpress este estándar y le solicitamos que actúe”, añadió Virkkunen en un comunicado.

En un comentario enviado por correo electrónico a The Associated Press, AliExpress señaló que, desde que la Ley de Servicios Digitales entró en vigor, la empresa “ha estado, y sigue estando, firmemente comprometida con el cumplimiento de nuestras obligaciones y hemos invertido recursos sustanciales en la evaluación y mitigación de riesgos, la seguridad de los productos y la protección del consumidor”.

Indicó que no estaba de acuerdo con la “multa desproporcionada, que no refleja adecuadamente nuestro marco establecido ni las mejoras significativas y proactivas que hemos realizado. Estamos revisando cuidadosamente la decisión y considerando todas las opciones disponibles”.

La multa se impuso por la conducta de la empresa hasta al menos junio de 2025, cuando la comisión emitió una resolución preliminar en la que concluyó que AliExpress no estaba haciendo lo suficiente para combatir la venta de productos ilegales en virtud de la Ley de Servicios Digitales, y cuando aceptó compromisos de AliExpress para mejorar sus sistemas.

La comisión indicó que AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan de acción que establezca medidas para “subsanar el incumplimiento de sus obligaciones de evaluar y mitigar los riesgos sistémicos”.

La Ley de Servicios Digitales está diseñada para mantener a los usuarios seguros en internet y frenar la difusión de contenido dañino que sea ilegal o que viole los términos de servicio de una plataforma, como la promoción del genocidio o la anorexia. También busca proteger derechos fundamentales de los europeos, como la privacidad y la libertad de expresión.

El anuncio del lunes en Bruselas también se produce menos de tres semanas después de que el operador de AliExpress, el gigante tecnológico chino Alibaba, informara que pagará 600 millones de dólares para resolver una disputa con el gobierno estadounidense por acusaciones de que la empresa, con sede en Hangzhou, vendió e importó a Estados Unidos productos farmacéuticos ilegales, sustancias controladas, químicos regulados y equipos para fabricar pastillas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.