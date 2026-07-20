El forense explica cómo su oficina hace autopsias a famosos y público en general

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha realizado autopsias en muchos casos de alto perfil, incluido el de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, a quien el cantante D4vd está acusado de matar, y la muerte del astro de “Friends” Matthew Perry.

El médico forense jefe, el doctor Odey Ukpo, habló con The Associated Press sobre cómo su oficina lleva a cabo su trabajo y llega a sus conclusiones que acaparan titulares.

Por qué la causa de muerte no siempre es la opción más obvia

Perry fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en octubre de 2023, y los reportes iniciales especularon que se había ahogado.

Dos meses después de su muerte, la oficina de Ukpo determinó que la causa principal del fallecimiento fue una toxicidad aguda del anestésico quirúrgico ketamina, y que el ahogamiento fue una causa secundaria.

Algunos defensores de la ketamina, que se usa cada vez más para tratar la depresión y el dolor crónico, manifestaron que el ahogamiento debió considerarse la causa principal.

Ukpo explicó que su personal analizó cómo alguien podría ahogarse en un jacuzzi y concluyó que Perry habría podido salir con seguridad si no hubiera quedado incapacitado por la droga.

“De no ser por la ketamina, ¿habría estado fuera de sí e incapaz de rescatarse?”, planteó Ukpo. “Por eso la ketamina es la causa de muerte principal, y luego el ahogamiento contribuyó”.

Por qué la palabra “sobredosis” nunca aparece en un informe de autopsia

“Un médico forense nunca certifica una muerte como una sobredosis. Si miran los certificados de defunción, nunca verán ‘sobredosis de metanfetamina’”, señaló Ukpo.

“Es parte de la cultura y de la comprensión de cómo las drogas matan a las personas. La gente entiende ‘sobredosis’, pero cualquier nivel de metanfetamina puede matar a alguien. Cuando dices sobredosis, sugieres que hay una cantidad apropiada que alguien puede consumir. Este se excedió”, añadió.

“Ese nunca es el mensaje que damos”.

Por qué los informes toxicológicos tardan tanto

Por lo general, las autopsias se realizan y se alcanzan conclusiones iniciales poco después de que se encuentra un cuerpo, pero un informe que revele la causa de muerte puede tardar meses si se requiere una prueba toxicológica.

“Queremos asegurarnos de hacerlo bien”, afirmó Ukpo. “Cuando alguien muere, las muestras de sangre son distintas a cuando estás en el hospital, así que son más difíciles de manejar. Y además tenemos que tener certeza. En el hospital, si haces una prueba de drogas en orina, te lo dicen en unas pocas horas. Y eso es porque está bien si se equivocan. Te tratarán porque el tratamiento para la cocaína no hace daño. Simplemente asumiremos que es cocaína y está bien. Pero para nosotros, es la causa de muerte y tiene implicaciones. Y por eso tarda meses en regresar”.

En algunos casos, las pruebas toxicológicas se necesitan para entender qué sustancia pudo haber matado a la persona. En otros, funcionan más como una verificación para asegurar que las conclusiones sean correctas.

Cuando se realizó la autopsia a Rivas Hernandez, que llevaba muerta meses cuando se encontró su cuerpo, era bastante claro que había sido apuñalada.

“Supimos muy temprano lo que estaba pasando, en particular por los daños en la ropa y en el propio cuerpo”, indicó Ukpo. “Luego tenemos que hacer toxicología como parte de la debida diligencia para asegurarnos de que las drogas no hayan influido también en la muerte”.

Se encontró alcohol en su organismo, pero se produjo después de la muerte.

“Cuando alguien muere, las bacterias pueden entonces transformar la glucosa en alcohol. Y por lo tanto tienes presencia de alcohol, lo que parecería que era real, pero en realidad fue producido por una bacteria”, explicó. “También hay otras interferencias que pueden hacer que parezca que algo da positivo al principio, pero luego en una etapa posterior da negativo. Hacemos pruebas de confirmación”.