EEUU identifica a 2 soldados que murieron en ataque iraní en Jordania; eran de Texas y Hawai

El Ejército de Estados Unidos identificó el lunes a dos soldados estadounidenses que murieron en Jordania por ataques iraníes con misiles balísticos y drones, las primeras muertes de tropas por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra.

El Departamento de Defensa informó en un comunicado que el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años y oriundo de Ewa Beach, Hawai, y la soldado raso Isabella Gonzales, de 19 y de Carrollton, Texas, murieron en Jordania. Estaban desplegados para apoyar una misión estadounidense contra el grupo Estado Islámico, detalló el comunicado.

El ejército de Estados Unidos ha dicho que el número total de muertes en la guerra con Irán es 17.

Las muertes reflejan la complicada realidad de que no es necesario que haya soldados estadounidenses en Irán para que existan riesgos mortales en un conflicto que involucra drones, misiles y aviones. Las fuerzas de Estados Unidos están desplegadas por todo Oriente Medio, lo que convierte a otras naciones en objetivos de Irán y sus aliados a medida que los combates se han intensificado tras el colapso de las conversaciones de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que la guerra es necesaria para impedir que Irán fabrique armas nucleares. El mandatario republicano ahora enfrenta presión política para poner fin a la guerra y evitar el tipo de conflicto prolongado en Oriente Medio contra el que había hecho campaña.

Drones y misiles están cobrando vidas en ambos bandos

Un miembro del servicio estadounidense también murió en el norte de Irak el sábado durante una “detonación controlada” de munición sin explotar de un dron iraní derribado, informó el domingo el Comando Central de Estados Unidos. Un segundo miembro del servicio resultó herido y estaba recibiendo tratamiento médico por una lesión menor.

El Ejército señaló que retendrá información adicional hasta 24 horas después que las familias hayan sido notificadas.

Las autoridades iraníes afirmó que los ataques estadounidenses perpetrado en las últimas tres semanas han matado al menos a 50 personas y han herido a más de 500, incluyendo ocho muertos en un ataque contra un puente el viernes.

Ambos bandos han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas. Trabajadores de buques, así como trabajadores extranjeros y otras personas en naciones del Golfo, Israel y Líbano, también han perecido en el conflicto.

Primeras muertes de militares de EEUU ocurren poco después de inicio de la guerra

Poco después que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra el 28 de febrero, un ataque iraní con drones contra un puerto civil en Kuwait mató a seis soldados estadounidenses. Los soldados formaban parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa que trabajaba en una estructura tipo contenedor de envío que no tenía defensas.

Un séptimo soldado murió más de una semana después de haber resultado herido durante un ataque del 1 de marzo por parte de Irán contra la Base Aérea Príncipe Sultan en Arabia Saudí.

Más tarde en marzo, seis militares murieron cuando un avión cisterna KC-135 que apoyaba las operaciones militares estadounidenses contra Irán se estrelló en Irak. El avión estaba en espacio aéreo “amigo” cuando ocurrió un incidente no especificado que involucró a otra aeronave, según el Comando Central de Estados Unidos.

El lunes, el Ejército de Estados Unidos anunció que un piloto de la Marina murió en un incidente de helicóptero en el mar Arábigo. La Marina describió inicialmente el incidente del 1 de julio como un aterrizaje de emergencia y agregó que “no había indicios de que la emergencia fuera causada por una acción hostil”. Los tres marineros restantes a bordo del helicóptero fueron rescatados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.