Ventas de viviendas en EEUU aumentaron en septiembre al ritmo más rápido desde febrero

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se aceleraron en septiembre mientras la disminución de las tasas hipotecarias y un aumento en las propiedades disponibles en el mercado animaron a los compradores.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron un 1,5% el mes pasado con respecto a agosto, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,06 millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Ese es el ritmo de ventas más rápido desde febrero.

Las ventas aumentaron un 4,1% en comparación con septiembre del año pasado. La última cifra de ventas fue ligeramente inferior al ritmo de aproximadamente 4,07 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

El precio medio nacional de venta subió un 2,1% en septiembre en comparación con el año anterior, alcanzando los 415.200 dólares. Este es el vigésimo séptimo mes consecutivo en que los precios de las viviendas han aumentado anualmente y el precio medio de venta más alto para cualquier septiembre en los datos que se remontan a 1999.

"Las ventas de viviendas en septiembre mostraron un aumento, pero no lo caracterizaría como un gran avance. Sin embargo, demuestra que los consumidores responden a tasas hipotecarias más bajas", declaró Lawrence Yun, economista jefe de NAR.

El mercado inmobiliario ha estado en una caída de ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. Las ventas de viviendas previamente ocupadas cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años.

Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio, antes de la decisión de la Reserva Federal el mes pasado de reducir su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de una creciente preocupación por el mercado laboral.

Las viviendas compradas el mes pasado probablemente se contrataron en julio y agosto, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre el 6,75% y el 6,56%, según Freddie Mac. La disminución de las tasas hipotecarias se aceleró en septiembre y este mes, reduciendo la tasa promedio a tan solo el 6,27% la semana pasada.

Aunque las tasas más bajas aumentan el poder adquisitivo de los compradores de viviendas, los costos de los préstamos siguen siendo demasiado altos para que muchos puedan permitirse comprar una casa después de años de precios en aumento. El precio medio de venta de viviendas ha aumentado un 53% en los últimos seis años, antes de que el mercado inmobiliario se sobrecalentara durante los primeros años de la pandemia.

Los compradores de viviendas que pueden permitirse comprar a las tasas hipotecarias actuales se han beneficiado de una selección más amplia de propiedades en el mercado, lo que ha equilibrado más la oferta y la demanda.

Había 1,55 millones de viviendas sin vender al final del mes pasado, un aumento del 1,3% respecto a agosto y un aumento del 14% respecto a septiembre del año pasado, según NAR. La última instantánea del inventario coincide con un máximo de cinco años, pero sigue estando muy por debajo de las aproximadamente dos millones de viviendas en venta que eran típicas antes de la pandemia.

Esa escasez crónica de viviendas en venta, especialmente aquellas en el extremo más asequible del mercado, sigue afectando especialmente a los compradores de vivienda por primera vez, que no tienen ganancias de capital para destinar a la compra de una nueva unidad. Representaron el 30% de las ventas de viviendas el mes pasado. Históricamente, constituían el 40% de las ventas.

El inventario para fines de septiembre se traduce en un suministro de 4,6 meses al ritmo de ventas actual, igualando el nivel de suministro al final de agosto y un aumento desde los 4,2 meses en septiembre del año pasado. Tradicionalmente, un suministro de cinco a seis meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

Las viviendas también están tardando más en venderse. Las propiedades permanecieron en el mercado 33 días el mes pasado antes de venderse, frente a los 31 días en agosto y los 28 días en septiembre del año pasado, según NAR.

Cuanto más tiempo permanecen las viviendas en el mercado, más presión hay sobre los propietarios ansiosos por vender para ofrecer un mejor trato a los compradores.

A pesar de la disminución de las tasas hipotecarias, muchos compradores compraron casas completamente en efectivo el mes pasado. Dichas transacciones representaron el 30% de todas las ventas, frente al 28% en agosto y sin cambios en comparación con septiembre del año pasado, según NAR.

Eso refleja una tendencia más amplia este año. Aproximadamente un tercio de las viviendas vendidas en la primera mitad de 2025 se pagaron completamente en efectivo, una ligera disminución respecto al mismo período del año pasado, pero muy por encima de los niveles previos a la pandemia, según un informe reciente de Realtor.com.

Es probable que las tasas hipotecarias disminuyan aún más hasta el final del año, pero es probable que los posibles compradores de viviendas sigan siendo cautelosos en medio de condiciones económicas inciertas, indicó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS.

"Los vaivenes de las tasas de interés y la creciente incertidumbre económica significa que la actividad de ventas de viviendas probablemente se mantenga estable durante el cuarto trimestre, con un total de transacciones en 2025 que terminarán solo ligeramente por encima del año pasado", añadió Sturtevant. ___________________________________

