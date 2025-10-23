UE acuerda nuevas sanciones contra Rusia centradas en su flota petrolera y el gas natural licuado

La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que apuntan a su flota fantasma de petroleros y prohíbe las importaciones de gas natural licuado, anunció el jueves la presidencia danesa del bloque.

"Hoy es un buen día para Europa y Ucrania", afirmó en un comunicado el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, mientras los líderes de la UE participaban en una cumbre en Bruselas.

Las nuevas sanciones "introducirán medidas nuevas y exhaustivas sobre el petróleo y el gas, la flota fantasma y el sector financiero de Rusia", agregó.

La medida se produce un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la industria petrolera de Rusia, con las que busca llevar al presidente ruso, Vladímir Putin, a la mesa de negociaciones para poner fin a su guerra en Ucrania.

