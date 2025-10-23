UE se une a EEUU en imponer más sanciones a Rusia y presionar a Putin a negociar la paz en Ucrania

La Unión Europea impuso el jueves más sanciones económicas a Rusia, sumándose a las nuevas medidas punitivas anunciadas en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la industria petrolera rusa.

Se trata de un esfuerzo ampliado para asfixiar los ingresos que financian la invasión de Ucrania por parte de Moscú y para forzar al líder ruso, Vladímir Putin, a negociar el fin de la guerra.

Estas medidas son un triunfo para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, que lleva mucho tiempo haciendo campaña para que la comunidad internacional castigue al Kremlin de forma más exhaustiva por atacar su país.

“Esperábamos esto. Dios lo bendiga, funcionará. Y esto es muy importante”, afirmó Zelenskyy en Bruselas, donde los países de la UE que asistían a una cumbre anunciaron la última ronda de sanciones contra Rusia.

A pesar de los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos en los últimos meses, la guerra no muestra signos de cesar tras más de tres años de combates, y los líderes europeos están cada vez más preocupados por la amenaza de Rusia.

Las fuerzas ucranianas han mantenido en gran medida a raya al ejército ruso, que es más grande, en una lenta y ruinosa guerra de desgaste a lo largo del frente, que se extiende por una línea de alrededor de 1.000 kilómetros (600 millas) que serpentea por el este y sur de Ucrania. Los ataques rusos de largo alcance, que se producen casi diarios, tienen como objetivo la red eléctrica local antes del crudo invierno, mientras que las tropas de Kiev han atacado refinerías de petróleo y fábricas rivales.

Los ingresos energéticos son el pilar de la economía de Rusia y permiten a Putin invertir en las fuerzas armadas sin agravar la inflación para la población y evitando el colapso del rublo.

Las nuevas medidas del bloque apuntan al petróleo y gas rusos, a la flota fantasma del país compuesta por cientos de viejos petroleros con los que elude las sanciones, y al sector financiero. Además, se introducirá un nuevo sistema para limitar el movimiento de los diplomáticos rusos dentro de los 27 países que integran la UE.

Zelenskyy instó a más naciones a castigar a Rusia. “Este es un buen mensaje para que otros países del mundo se unan a las sanciones”, dijo a reporteros en Bruselas.

Altos funcionarios en Europa y Estados Unidos han discutido durante meses la mejor manera de aumentar la presión sobre el Kremlin.

La UE tardó casi un mes en pactar las nuevas medidas. El bloque ha impuesto ya 18 paquetes similares contra el Kremlin por la guerra, pero llegar a un acuerdo sobre a quién y qué sancionar puede tomar semanas. Moscú también ha demostrado ser experta en eludir este tipo de acciones punitivas.

Las sanciones de Washington contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil llegaron después de que Trump dijera que su plan para mantener una reunión de inmediato con Putin quedaron en suspenso porque no quería que fuera una "pérdida de tiempo", en el último giro en sus intermitentes esfuerzos para poner fin a la guerra mientras Putin se niega a ceder en sus demandas.

En lo que parecía ser un recordatorio público de la existencia de sus arsenales atómicos, Putin dirigió el miércoles unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.