Líderes de la UE recelan de unirse a la lucha en Oriente Medio y lidian con altos precios de energía

Los líderes europeos reafirmaron el jueves su negativa a sumarse a las campañas militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, al reunirse en Bruselas para abordar el alza de los precios del petróleo y el gas provocada por la guerra.

Los líderes europeos han rechazado las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que envíen medios militares para asegurar el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el flujo mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía a causa de la guerra y el temor en Europa a una nueva crisis de refugiados han llevado a los dirigentes a convertir Oriente Medio en una prioridad de la cumbre.

“Estamos muy preocupados por la crisis energética”, afirmó antes de la cumbre el primer ministro belga, Bart De Wever. Señaló que los precios de la energía ya eran demasiado altos antes de la guerra, pero que el conflicto “provocó otro repunte”.

“Si eso se vuelve estructural, estamos en serios problemas”, añadió.

En un principio se esperaba que la cumbre se centrara en superar la oposición de Hungría a un préstamo masivo para Ucrania, pero los conflictos en Irán y Líbano cambiaron la agenda.

Los líderes europeos no tienen “apetito” por sumarse a la guerra

Los líderes europeos han sido muy críticos con el gobierno iraní, pero ninguno ha ofrecido ayuda inmediata a Estados Unidos. Reino Unido se niega rotundamente a verse arrastrado a la guerra. Francia sostiene que primero tendría que disminuir la intensidad de los combates.

El canciller austriaco, Christian Stocker, declaró que Europa “no se dejará chantajear” para unirse a la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

“Europa —y Austria también— no se dejará chantajear”, expresó antes de la cumbre del Consejo Europeo de los líderes de los 27 países de la Unión Europea. “La intervención en el estrecho de Ormuz no es una opción para Austria en ningún caso”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que entre los líderes “no hay apetito” para ampliar una fuerza naval europea en el mar Rojo con el fin de ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz ni para sumarse a la contienda en cualquier otra forma.

Mirando hacia el final de la guerra

El canciller Friedrich Merz afirmó que la guerra debe terminar antes de que su país pueda ayudar en asuntos como mantener despejadas las rutas marítimas.

“Sólo podemos y vamos a comprometernos cuando las armas callen”, señaló sobre un posible apoyo militar alemán para asegurar las rutas de navegación en el estrecho de Ormuz. “Entonces podemos hacer mucho, incluso abrir rutas marítimas y mantenerlas despejadas, pero no lo haremos durante operaciones de combate en curso”.

Indicó que eso requeriría un mandato internacional, entre otros pasos complejos, “antes de que siquiera podamos considerar un asunto así”.

Aunque la Unión Europea no es parte del conflicto, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, dijo que comprendía las razones de Estados Unidos e Israel para lanzar la campaña contra el gobierno iraní, al que calificó de “brutal”. Pidió que la Unión Europea aumente tanto las sanciones contra Irán como el apoyo a los grupos opositores iraníes.

Pero otros arremetieron contra la guerra por considerarla “ilegal” y desestabilizadora.

“Estamos en contra de esta guerra porque es ilegal”, afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. “Está causando mucho daño a los civiles, por supuesto, a los refugiados y por las consecuencias económicas que ya está sufriendo todo el mundo, especialmente el sur global”.

Trump había mencionado el apoyo de la OTAN para despejar el estrecho de Ormuz, pero no lo ha solicitado oficialmente, dijo Evika Silina, primera ministra de Letonia, uno de los 23 de los 27 países de la Unión Europea que son miembros de la OTAN.

“Cuando haya algunas solicitudes oficiales, creo que siempre tenemos que evaluar esas solicitudes”.

No hay una única solución para los diversos mercados energéticos de la Unión Europea

La Comisión Europea ha dicho a los líderes que cuenta con una combinación de instrumentos financieros que los países miembros podrían desplegar para reducir los precios de la energía, y que se debatirán. Es probable que ninguna política única funcione para amortiguar los impactos económicos de la guerra en los múltiples mercados del bloque, desde Rumania hasta Irlanda.

Los líderes de la Unión Europea esperan que su experiencia al reducir la dependencia de la energía rusa tras la invasión de Ucrania en 2022, y al aumentar el gasto militar del bloque hacia la autosuficiencia, les permita hacer lo mismo para lograr independencia energética.

Mientras algunas capitales europeas han pedido suspender o eliminar políticas climáticas para evitar lo peor del reciente repunte de los precios de la energía a causa de la guerra, otras han argumentado que la estrategia energética a largo plazo de la Unión Europea debería basarse en energía sostenible producida en casa, desvinculada de los vulnerables mercados de combustibles fósiles.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que “la energía significa seguridad” y que la Unión Europea debería “construir nuestra propia capacidad para producir nuestra propia energía, porque es la única manera de estar seguros”.

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Los periodistas de The Associated Press Pietro De Cristofaro, Geir Moulson en Berlín y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.