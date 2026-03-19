Talibán paquistaní anuncia alto el fuego de 3 días tras tregua de Pakistán y Afganistán por el Eid

Un importante grupo armado paquistaní proscrito, responsable de numerosos ataques con armas de fuego y bombas, anunció un alto el fuego de tres días a primera hora del jueves antes de una importante festividad musulmana, horas después de que Pakistán y Afganistán también declararan una pausa temporal ante el aumento de los combates. No se reportaron intercambios de disparos, lo que marcó la primera calma desde finales de febrero, cuando estallaron los enfrentamientos.

Mohammad Khurasani, portavoz del Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, indicó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir que la gente celebre el Eid al-Fitr, que marca el fin del periodo sagrado del Ramadán.

El TTP, que es independiente pero aliado de los talibanes afganos, ha intensificado los ataques dentro de Pakistán desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021. El TTP ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a líderes del TTP y a miles de miembros que llevan a cabo ataques transfronterizos. Kabul niega la acusación.

El grupo señaló que el alto el fuego entrará en vigor a partir del primer día del Eid, que se espera que comience el viernes en Pakistán, sujeto al avistamiento de la luna.

Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles que planean una pausa temporal en los combates hasta la noche del lunes.

Ambas partes afirmaron que la tregua se acordó a petición de Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Los tres países han estado mediando esfuerzos para poner fin a las hostilidades desde que los combates transfronterizos se reanudaron en febrero y anteriormente ayudaron a negociar un alto el fuego en octubre.

Los anuncios se produjeron tras un funeral masivo por las víctimas de un ataque paquistaní contra un centro de rehabilitación de drogas en Kabul a principios de la semana. Las autoridades talibanes afganas manifestaron que el ataque mató a 408 personas e hirió a 265, aunque la cifra no pudo verificarse de manera independiente.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, declaró el miércoles que el ejército no atacó ningún hospital y que los bombardeos en Kabul estaban dirigidos contra un depósito de municiones. Tarar también anunció la pausa temporal en los combates con Kabul.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.