La deuda nacional de EEUU supera los 39 billones de dólares

La deuda de Estados Unidos superó el miércoles la cifra récord de 39 billones de dólares, un hito que llega apenas unas semanas después de que Washington e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

La cifra sin precedentes pone de relieve las prioridades contrapuestas que enfrenta el gobierno, desde aprobar una enorme ley tributaria y aumentar el gasto en defensa y en la aplicación de leyes migratorias, hasta intentar reducir la deuda, algo que el presidente Donald Trump prometió hacer como candidato y como presidente.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) detalla algunos de los efectos del aumento de la deuda pública en los estadounidenses, entre ellos mayores costos del crédito para cosas como hipotecas y automóviles, salarios más bajos debido a que las empresas tienen menos dinero disponible para invertir, y bienes y servicios más caros. Quienes abogan por un presupuesto equilibrado también advierten que la tendencia de largo plazo de pedir prestado más y pagar más intereses obligará a los estadounidenses a afrontar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.

Michael Peterson, presidente del consejo y director general de la organización sin fines de lucro Peter G. Peterson Foundation --creada para concienciar sobre los desafíos fiscales de largo plazo de Estados Unidos--, manifestó en un comunicado que “debemos reconocer este alarmante ritmo de crecimiento y la importante carga financiera que estamos imponiendo a la próxima generación”.

La trayectoria del aumento de los costos también resulta preocupante. La deuda federal se ha disparado con presidentes tanto republicanos como demócratas, y ha sido impulsada más recientemente por guerras, el gasto masivo durante la pandemia de COVID-19 y recortes de impuestos.

La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó los 38 billones de dólares hace cinco meses, y los 37 billones dos meses antes.

“Al ritmo de crecimiento actual, alcanzaremos la asombrosa cifra de 40 billones de dólares de deuda nacional antes de las elecciones" de este otoño , indicó Peterson. “Pedir prestado billón tras billón a este ritmo acelerado sin un plan en marcha es la definición de algo insostenible”.

Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, calculó el domingo que la guerra en Irán le había costado a Estados Unidos más de 12.000 millones de dólares hasta ahora. No está claro cuándo concluirá el conflicto.

Kush Desai, un portavoz de la Casa Blanca, puso de relieve una disminución del déficit federal durante el primer año de Trump de vuelta en la presidencia.

Según el sitio web Fiscal Data, perteneciente al Tesoro, el gasto total del gobierno en el año fiscal 2025 fue de 7,01 billones de dólares, y los ingresos totales fueron de 5,23 billones de dólares. Ello resultó en un déficit de 1,78 billones de dólares, una disminución de 41.000 millones de dólares respecto del año fiscal anterior.

Desai indicó que la disminución del déficit se debe a un aumento de los ingresos por impuestos individuales, a una “iniciativa de optimización del gobierno que ha reducido el empleo federal a su nivel más bajo desde 1966, así como a una ofensiva enérgica contra el fraude en la asistencia social federal. A medida que estas y otras iniciativas sigan surtiendo efecto, el déficit y la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos seguirán evolucionando favorablemente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.