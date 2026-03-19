Mercados asiáticos caen mientras el petróleo supera los 111 dólares el barril

Los precios de las acciones retrocedieron el jueves en Asia después de que Wall Street se desplomara y los precios del petróleo se dispararan a más de 110 dólares por barril.

El Nikkei 225 de Tokio caía 2,5% para situarse en 53.875,94 puntos y el Kospi de Corea del Sur perdía 1,3% y se ubicaba en 5.845,62.

En Hong Kong, el Hang Seng cedía 0,2%, mientras que el índice compuesto de Shanghái bajaba 0,9%.

El S&P/ASX 200 de Australia retrocedía 0,2%, y el Taiex de Taiwán caía 1,2%.

El crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba a 111,24 dólares por barril, un alza de 3,6% respecto del día anterior. El crudo de referencia en Estados Unidos subió 0,8% a 96,80 dólares por barril.

Los precios del petróleo se han disparado porque la guerra ha alterado la industria energética del golfo Pérsico. La televisión estatal de Irán informó el miércoles que la República Islámica atacaría infraestructura de petróleo y gas en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tras un ataque contra instalaciones asociadas con su yacimiento marino de gas natural South Pars.

Si las interrupciones mantienen altos los precios del petróleo y el gas durante mucho tiempo, podrían crear una ola de inflación para la economía global.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.