Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

Los precios del petróleo volvieron a bajar el martes, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones en el mercado de bonos y a sustentar las cotizaciones bursátiles.

El S&P 500 subió 0,3%. El promedio industrial Dow Jones sumó 0,3%, y el compuesto Nasdaq avanzó 0,7%.

Algunos de los movimientos más fuertes se registraron en el mercado de petróleo, donde el precio del barril de crudo Brent cayó 3,6% hasta 87,27 dólares, en su segunda baja tras 13 alzas en 14 días. La caída se produjo pese a que las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecían intensificarse después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas sanciones para perjudicar aún más la economía iraní.

El precio del Brent zigzagueó entre 72 y 102 dólares el mes pasado, a medida que aumentaban y mermaban las esperanzas de que Estados Unidos e Irán pudieran alcanzar un acuerdo que permitiera que los buques petroleros volvieran a salir libremente del golfo Pérsico.

Una delegación de Pakistán salió de Irán el martes tras conversaciones con el presidente iraní sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la reactivación de negociaciones para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos, informó el ejército paquistaní. El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, afirmó que una reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había sido “muy positiva y productiva”.

La caída del martes en los precios del petróleo contuvo las preocupaciones por una inflación elevada, que había contribuido a impulsar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda en los últimos meses. Los rendimientos habían subido tanto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la semana pasada una medida sorpresiva para aumentar sus recompras de bonos del Tesoro de más largo plazo.

Los rendimientos altos encarecen el endeudamiento para todos y pueden desacelerar el crecimiento de la economía, además de presionar a la baja los precios de las acciones, las criptomonedas y otras inversiones.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,70% a 4,63%. Es un movimiento significativo para el mercado de bonos, aunque el rendimiento a 10 años se mantiene firmemente por encima de su nivel de 3,97% previo a que la guerra con Irán disparara mucho más los precios del petróleo y las preocupaciones por la inflación.

En Wall Street, Nvidia y otros ganadores del auge de la tecnología de inteligencia artificial ayudaron a marcar el rumbo. Nvidia subió 2,2%, un día después de que su caída de 2,9% fuera el mayor lastre para el S&P 500.

Las acciones vinculadas a la IA han oscilado al alza y a la baja durante el verano boreal debido a la preocupación de que sus precios se dispararon demasiado y de que el auge de la IA quizá no sea sostenible si no genera suficientes ganancias para las empresas. Nvidia presentará el miércoles sus resultados trimestrales más recientes, lo que podría ayudar a orientar el próximo movimiento de las acciones relacionadas con la IA.

Las ganancias de las acciones de chips ayudaron a compensar un desplome de 30,7% de Dick’s Sporting Goods, después de que el minorista informara resultados más débiles en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. El presidente ejecutivo, Ed Stack, señaló que el minorista recortó precios en parte de su calzado y su ropa para seguir siendo competitivo, mientras que los lanzamientos de algunos modelos de calzado durante el trimestre terminaron siendo más flojos de lo que esperaba.

Al cierre, el S&P 500 subió 24,42 puntos para quedar en 7.677,28. El Dow sumó 160,24 unidades hasta ubicarse en 53.577,40, y el Nasdaq avanzó 171,11 puntos y cerró en 26.151,30.

Las preocupaciones sobre cuán sólido puede mantenerse el gasto de los hogares en Estados Unidos han ido en aumento, pues éste es el principal motor de la economía. Enfrentan precios más altos en todo, desde alimentos hasta ropa, y un mercado laboral que de pronto luce más incierto después de que los empleadores recortaran más puestos de trabajo el mes pasado de los que añadieron.

Un informe del Conference Board indicó el martes que la confianza de los consumidores en Estados Unidos se debilitó más de lo que esperaban los economistas.

___

Los periodistas de The Associated Press Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.