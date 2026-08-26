Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo lento del 1,5% de abril a junio. Pero el gasto de los consumidores se mantuvo fuerte.

El Departamento de Comercio informó el miércoles que el crecimiento del producto interno bruto (PIB), que registra la producción nacional de bienes y servicios, se desaceleró con respecto a un ritmo del 2,1% de enero a marzo. La cifra de crecimiento del segundo trimestre no cambió respecto de la primera estimación del departamento.

Aun así, el gasto de los consumidores —que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos— aumentó a un saludable ritmo anual del 3,4%, frente al 0,5% del periodo enero-marzo.

La razón del tibio dato de crecimiento fueron las importaciones. Se restan del crecimiento porque se supone que el PIB solo debe contabilizar la producción nacional de Estados Unidos. Las importaciones aumentaron a un ritmo anual del 12,5% de abril a junio, en parte debido a un repunte en los envíos de chips de computadora y otros productos que respaldan la inversión en inteligencia artificial, y recortaron 1,64 puntos porcentuales del crecimiento del segundo trimestre.

Más allá de las cifras principales, la economía de Estados Unidos ha mostrado una sorprendente resiliencia frente al conflicto bélico con Irán y el aumento de los precios de la energía que esto provocó. La inversión empresarial, excluida la vivienda, creció a un ritmo del 8,5% en el segundo trimestre, lo que refleja el auge de la inversión en inteligencia artificial. Y una medida de la fortaleza subyacente de la economía —que excluye el volátil gasto público y las cifras del comercio— creció a un sólido ritmo del 4,2%, frente al 1,7% del primer trimestre.

La inversión en vivienda aumentó, con un leve repunte por primera vez desde finales de 2024. El mercado de la vivienda se ha visto deprimido por las altas tasas hipotecarias.

El informe del miércoles fue el segundo de tres análisis del Departamento de Comercio sobre el crecimiento del PIB del segundo trimestre. El tercer y último informe está previsto para el 30 de septiembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.