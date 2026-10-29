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Tasas hipotecarias en EEUU caen a nivel más bajo en un mes

Matt Ott
EEUU TASAS HIPOTECARIAS
EEUU TASAS HIPOTECARIAS (AP)

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó por segunda semana consecutiva y cayó a su nivel más bajo en más de un mes.

La hipoteca de tasa fija a 30 años, que sirve como referencia, descendió a 7,24% desde 7,32% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,17%.

Las hipotecas de tasa fija a 15 años, a menudo deseadas para refinanciar un préstamo hipotecario, también bajaron esta semana. Esa tasa promedio se redujo a 6,60% desde 6,68% la semana pasada. Hace un año, se ubicaba en 5,41%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento se situaba en 4,98% al mediodía en el mercado de bonos el jueves. A principios de este mes se disparó a más de 5,30% y se mantiene muy por encima de su nivel de 3,97% de antes de la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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