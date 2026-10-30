Adoptados piden a Corea del Sur ampliar acceso a sus expedientes y mejorar la búsqueda de familiares

Surcoreanos adoptados en países occidentales protestaron el viernes en el exterior de la oficina presidencial en Seúl y exigieron pleno acceso a sus expedientes y más esfuerzos para rastrear a sus familias biológicas.

Esos esfuerzos a menudo se ven frustrados por archivos inexactos o falsificados, mientras su país de nacimiento sopesa una reforma de sus políticas postadopción, largamente denostadas.

En un comunicado firmado por nueve organizaciones de personas adoptados de Europa y Estados Unidos y por defensores de derechos humanos en Corea del Sur, se insta a las autoridades a ampliar las pruebas de ADN y los servicios de cotejo, y a extender el acceso a registros administrativos y de residencia para mejorar la búsqueda de familiares.

También exigieron nuevas pesquisas sobre la manipulación de los registros de adopción y del origen de los niños, y sobre separaciones indebidas entre niños y padres que empañaron el histórico programa de adopciones de Corea del Sur, además de vías más claras de reparación para los afectados por el fraude y los abusos generalizados.

La protesta, tras una reunión de cientos de adoptados coreanos en Seúl la semana pasada, se produce mientras el gobierno progresista del presidente Lee Jae Myung considera cambios importantes en la forma en la que el gobierno gestiona las solicitudes de los adoptados para acceder a los registros y para dar con sus parientes biológicos.

El proceso está actualmente supervisado por el Centro Nacional para los Derechos del Niño, un organismo dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar. Pero las autoridades están considerando otorgar un papel más amplio a la Agencia de Coreanos en el Extranjero, que depende del Ministerio de Exteriores y está considerada como mejor posicionada para agilizar los servicios para los adoptados y coordinarse con los países occidentales que recibieron a menores coreanos en adopción, aunque los cambios podrían requerir nueva legislación.

Los legisladores también debaten múltiples proyectos de ley destinados a mejorar las búsquedas de las familias biológicas, incluso mediante la flexibilización de las restricciones de privacidad para que los adoptados puedan obtener información sobre sus progenitores, a menos que éstos hayan solicitado explícitamente que se mantenga la confidencialidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.