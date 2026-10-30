Convoy humanitario, listo para la devastada ciudad ucraniana de Oleshky

Un convoy humanitario para la golpeada ciudad de Oleshky se alista en una localidad cercana. Incluye 25 autobuses, ambulancias y otros vehículos para la misión de ayuda prevista para más tarde el viernes, dijo un funcionario ucraniano.

“Estamos llevando ayuda humanitaria a los residentes en la ciudad de Oleshky”, declaró Dmytro Lubinets, defensor del pueblo de Ucrania y jefe negociador. “Nuestra principal tarea es garantizar que esta ayuda llegue a cada persona que la necesite. Prestamos especial atención a los ancianos y a las personas con discapacidad”.

Lubinets indicó que el convoy se organizó en Armyansk, una localidad del sur de Ucrania ocupada por Rusia, a unos 85 kilómetros (53 millas) al sur de Oleshky.

Tanto un alto el fuego localizado como la misión humanitaria fueron negociados por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien lideró las conversaciones con Lubinets y con su homóloga rusa, Yana Lantratova.

Oleshky, situada justo dentro del territorio ocupado por Rusia en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, atrajo la atención mundial cuando sus residentes quedaron atrapados por los intensos combates y las carreteras minadas, y se les agotaron los alimentos y las medicinas.

Moscú y Kiev han respetado la tregua en la devastada ciudad y sus alrededores desde el martes, pero la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia hace más de cuatro años y medio continúa en otras partes. Las conversaciones previas sobre un alto el fuego fracasaron o las treguas resultantes colapsaron rápidamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.