Kim Jong Un pide rápida expansión de drones en Corea del Norte y observa pruebas de armas

El mandatario norcoreano Kim Jong Un pidió ampliar rápidamente la tecnología de drones del país y observó pruebas de diversas armas, informaron los medios estatales el viernes.

El informe se difundió un día después de que el ejército surcoreano manifestara que Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, en lo que fueron sus primeros disparos de armas balísticas en 17 días.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el medio oficial de Corea del Norte, informó que Kim visitó el jueves una exposición de una variedad de drones de ataque y de otro tipo que muestran logros recientes en el campo de la tecnología aeronáutica no tripulada.

En un discurso en la exposición, Kim subrayó la necesidad de conseguir “la superioridad absoluta en el sector de drones” y anunció medidas no especificadas necesarias para “ampliar y fortalecer de manera vertiginosa la capacidad de la aeronáutica sin tripulación”, reportó la ACNC.

La ACNC señaló que, para conmemorar el evento, Corea del Norte realizó posteriormente lanzamientos de prueba de diversos drones, misiles y armas desde lanzacohetes múltiples ultraprecisos de calibre 600 mm. Fotos de la ACNC mostraban a Kim observando armas que se elevaban o apretando el puño mientras su hija adolescente aplaudía a su lado. La agencia de espionaje de Corea del Sur evalúa que la niña, de quien se informa que tiene unos 13 años, probablemente sea la heredera de Kim.

Las tensiones entre las dos Coreas están en niveles altos desde las explosiones de minas terrestres del mes pasado en su frontera, que hirieron a tres soldados surcoreanos. Seúl acusó a Corea del Norte de enterrar las minas al sur de la línea de demarcación militar y exigió una disculpa. Pero Pyongyang ha negado su responsabilidad por las explosiones y advirtió de represalias si es provocada.

La semana pasada, Corea del Norte amenazó con reanudar las transmisiones de propaganda por altavoces y desplegar nuevos sistemas de armas a lo largo de la frontera.

Corea del Norte se retiró de las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur después de que las gestiones diplomáticas con el presidente estadounidense Donald Trump se desplomaran en 2019. En las últimas semanas, Corea del Norte ha intensificado las actividades de prueba de armas, en un probable intento de aumentar su influencia con Estados Unidos después de que Trump expresara su deseo de restablecer las conversaciones con Kim.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.