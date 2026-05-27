El sueldo promedio de los CEO subió casi 6% en 2025

El paquete típico de compensación de un director general aumentó casi 6% en 2025 hasta 17,7 millones de dólares, ya que los consejos de administración recompensaron a sus máximos ejecutivos por mayores ganancias y precios más altos de las acciones, y les dieron incentivos para que se queden y generen aún más dinero para los accionistas.

El empleado promedio en las empresas del S&P 500 ganó 89.744 dólares, lo que refleja un aumento interanual del 4,7%. Aunque ese incremento superó la tasa de inflación de Estados Unidos en 2025, muchos trabajadores seguían sintiéndose presionados por la acumulación de precios más altos en los últimos años y tuvieron que recortar gastos para llegar a fin de mes y acumular deuda en tarjetas de crédito para pagar necesidades cotidianas.

La encuesta de The Associated Press sobre compensación de CEOs, que utiliza datos analizados para AP por Equilar, incluyó información salarial de 337 ejecutivos de empresas del S&P 500 que han trabajado al menos dos ejercicios fiscales completos consecutivos en sus compañías, las cuales presentaron declaraciones de representación (proxy statements) entre el 1 de enero y el 30 de abril.

A continuación, algunos aspectos destacados de la encuesta.

La brecha salarial

En la mitad de las empresas de la encuesta de AP, el trabajador situado en el punto medio de la escala salarial de la compañía tardaría 200 años en ganar lo que el CEO ganó en uno, frente a 192 años en la encuesta del año pasado. Desde 2018, las empresas están obligadas a divulgar esta proporción salarial.

Aunque las mayores brechas se dan en empresas donde el CEO recibió una compensación cargada de premios únicos en acciones, la proporción salarial también tiende a ser más alta en compañías de sectores donde los salarios suelen ser bajos. Por ejemplo, en Coca-Cola, su director general ganó casi 1.739 veces el salario promedio de 17.947 dólares de sus trabajadores. El CEO del minorista TJX Cos. gana alrededor de 1.774 veces lo que gana un empleado promedio de la empresa.

Sarah Anderson, quien dirige el Proyecto de Economía Global en el progresista Institute for Policy Studies, señaló en un correo electrónico que hay campañas de iniciativas en la boleta electoral en San Francisco y Los Ángeles para aumentar los impuestos a las empresas con brechas considerables entre la remuneración del CEO y la de los trabajadores.

“En un momento en que las familias trabajadoras están luchando con el aumento de los costos, es obsceno ver que el pago de los CEO siga disparándose”, escribió Anderson.

En general, los salarios y beneficios obtenidos por los trabajadores del sector privado en Estados Unidos aumentaron 3,4% hasta 2025, según el Departamento de Trabajo. El trabajador promedio en Estados Unidos gana 67.000 dólares al año. Esa cifra sube a 96.000 dólares cuando se incluyen beneficios como la atención médica y otros seguros.

Así se conforma el pago de un CEO

Aunque muchas personas pueden pensar que un paquete de remuneración se compone de salario, bonificación y algunos beneficios, esos componentes representan solo un pequeño porcentaje del pago del CEO moderno.

Muchas empresas han atendido los llamados de los accionistas para vincular más la compensación del CEO con el desempeño. Como resultado, una gran proporción de los paquetes de pago consiste en adjudicaciones de acciones, que el CEO a menudo no puede convertir en efectivo durante años, si es que puede hacerlo, a menos que la empresa cumpla ciertos objetivos, por lo general un precio de la acción o un valor de mercado más altos, o mayores ganancias operativas. Y si el CEO cumple esas métricas, las empresas a menudo les otorgan recompensas únicas como incentivos para que permanezcan y no busquen un pago mayor en otro lugar.

Los accionistas pueden opinar sobre el paquete de remuneración de un CEO mediante votaciones de “say on pay” en la asamblea anual de una empresa. Pero las votaciones no son vinculantes y la mayoría de los planes de pago se aprueban con un apoyo abrumador. El voto promedio por el “sí” en las empresas de la encuesta de este año fue de alrededor del 90%.

Grandes recompensas, metas ambiciosas

A medida que el pago de los CEO ha crecido de forma significativa en las últimas décadas, las críticas a esos desembolsos elevados han provenido en gran medida de defensores de los trabajadores y de ciertos miembros del Congreso en Estados Unidos.

El paquete de remuneración de Elon Musk es tan extraordinario que incluso el papa opinó.

Musk, el CEO de Tesla, recibió una compensación valorada en 132.300 millones de dólares, toda en forma de adjudicaciones de acciones. Para obtener realmente las acciones, Musk debe cumplir objetivos ambiciosos durante los próximos 10 años relacionados con el valor de mercado de la empresa y los vehículos eléctricos Tesla, así como sus metas futuristas de desarrollar una flota de robotaxis y un ejército de robots humanoides.

Tesla no comentó al respecto.

Shankh Mitra, de Welltower, recibió el segundo paquete de compensación más grande de la encuesta, con 821,1 millones de dólares, en su mayor parte en adjudicaciones de acciones. Desde octubre de 2020, cuando se convirtió en CEO del fideicomiso de inversión inmobiliaria de atención médica, y octubre de 2025, el precio de la acción de Welltower se triplicó. Mitra solo puede recibir la compensación completa, más allá de un salario anual de 110.000 dólares, después de un periodo de 10 años.

El paquete de remuneración del CEO de Broadcom, Hock Tan, valorado en 205,3 millones de dólares, cubre los años 2028-2030 —las empresas asignan un valor en el momento en que se otorga el paquete— y está vinculado a la capacidad de Tan para aumentar en gran medida los ingresos que Broadcom genera a partir de la inteligencia artificial, lo que la convierte en una de las pocas empresas que, por ahora, utiliza la IA como referencia en sus planes de compensación.

“El uso de consideraciones o métricas de IA en los planes de incentivos aún no se ha consolidado como una práctica mayoritaria”, señaló en un correo electrónico Kelly Malafis, socia fundadora de Compensation Advisory Partners, quien opina que eso podría cambiar en adelante.

David Zaslav estuvo en el centro de una batalla por una adquisición que terminó con la venta de Warner Bros. a Paramount Skydance por 31 dólares por acción, frente a 12,54 dólares antes de que surgieran informes sobre el interés de Paramount en un acuerdo. Por negociar el acuerdo con una prima y también superar ciertos objetivos financieros y estratégicos, Warner le otorgó a Zaslav un paquete de remuneración valorado en 165 millones de dólares, el cuarto más grande de la encuesta. Desde que se convirtió en CEO en 2007, la compensación total de Zaslav ha sumado 1.100 millones de dólares, según Equilar.

Grandes pagos para banqueros

Los CEOs de tres de los bancos más grandes de Estados Unidos fueron recompensados por esfuerzos de años para reconfigurar sus empresas y reactivar el precio de las acciones.

El paquete de remuneración de David Solomon, de Goldman Sachs, totalizó casi 119 millones de dólares —incluidas acciones valoradas en 80 millones de dólares que puede recibir después de cinco años—. El consejo de Goldman señaló el aumento del 57% en las acciones de la empresa, así como un fuerte incremento en sus ganancias por acción. Solomon también vendió la cartera de Apple Card de la compañía tras un intento fallido de expandir el negocio de Goldman orientado al consumidor.

Jane Fraser, de Citigroup, recibió un paquete de remuneración valorado en 95,8 millones de dólares, el más alto entre las 27 mujeres CEO en la encuesta de este año y el mayor registrado para una directora general mujer en la historia de la encuesta. Fraser recibió un premio único valorado en 25 millones de dólares en acciones restringidas y opciones después de ser elegida presidenta del consejo de Citi. También obtuvo un premio único por supervisar una reorganización integral de Citi para convertirla en una empresa más ágil, lo que incluyó el despido de miles de trabajadores.

En general, la compensación mediana de las mujeres CEO en la encuesta cayó 2,6% hasta 18.100 millones de dólares, en comparación con un aumento del 6,4% para sus homólogos hombres hasta 17.700 millones de dólares.

Wells Fargo otorgó al CEO Charles Scharf un paquete de remuneración por un valor de 94,5 millones de dólares tras su esfuerzo de años para sacar al banco de un escándalo relacionado con cuentas bancarias falsas que puso a Wells bajo supervisión federal en Estados Unidos. Y en el camino surgieron nuevos escándalos. La Reserva Federal finalmente permitió que Wells saliera del “banquillo de castigo” el año pasado.

Otros destacados

En su último año como CEO del conglomerado Berkshire Hathaway, Warren Buffett recibió una compensación por un valor de 389.488 dólares, un 4% menos que el año anterior.

La compensación del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, fue valorada en 25,1 millones de dólares y casi toda correspondió a gastos para que la empresa le proporcionara seguridad a él y a su familia, así como el uso de aeronaves corporativas.

Jensen Huang, de Nvidia, la empresa pública más valiosa, obtuvo un paquete de remuneración valorado en 36,3 millones de dólares. No apareció en la encuesta de AP porque Nvidia presentó su declaración a los accionistas después del 30 de abril.

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Dorothea Degen, Paul Harloff, Bernard Condon, Matt Ott, Alex Veiga, Ken Sweet y Chris Rugaber contribuyeron a este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.