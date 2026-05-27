Reseña: Paul McCartney saca su lado ex Beatle en "The Boys of Dungeon Lane"

Después de todos estos años, cuesta imaginar que ocurra algo sin precedentes en el mundo de los Beatles. Pero aquí está: en el nuevo disco de Paul McCartney, “The Boys of Dungeon Lane”, aparece el primer dueto de la historia entre los miembros sobrevivientes de la banda, McCartney y Ringo Starr.

Es encantador. Ambos rememoran una infancia dura en Liverpool que nunca consideraron áspera porque, como dice el título, era “Home to Us” (“nuestro hogar”).

En cierto nivel, resulta notable que estos hombres, ahora octagenarios, sigan sacando música nueva. En ocasiones, te recordarán las cimas que alguna vez alcanzaron: la canción de amor que McCartney dedicó en 2011 a su esposa Nancy, “My Valentine”, o joyas como “Long Tailed Winter Bird”. El trabajo country reciente de Starr con T Bone Burnett le viene como anillo al dedo.

No hay que esperar profundas cavilaciones sobre la mortalidad de McCartney mientras se acerca a su cumpleaños 84. De todos modos, ese no sería su estilo. En su mejor momento, el álbum —que toma su nombre de una calle de Liverpool— ofrece recuerdos entrañables de su juventud. En “Down South”, evoca viajes en autobús con George Harrison que fueron “una buena manera de conocerte, antes de que aprendiéramos a twist and shout”. “Days We Left Behind” mira hacia atrás a la impermanencia de la vida con cariño, no con arrepentimiento.

McCartney trabaja con un productor casi 50 años menor que él, Andrew Watt, quien recientemente inyectó nueva vida a los Rolling Stones. Watt acierta al no intentar vestir a McCartney con ropa musical nueva y de moda. McCartney toca más del 90% de los instrumentos aquí, pero el disco no tiene un aire de “hazlo tú mismo”. Es un álbum directo de pop-rock —agradable por momentos, inofensivo en otros.

La edad ha pasado factura a la voz antes flexible de McCartney, algo más evidente cuando busca notas altas o cuando, en la canción que abre el álbum, “As You Lie There”, intenta rockear. Suena como un hombre mayor en “Days We Left Behind”, aunque eso potencia la canción dado su tema. Su capacidad, antes inigualable, para crear melodías memorables también se ha desvanecido, y como resultado “The Boys of Dungeon Lane” avanza con pesadez en algunos tramos.

¿Es justo comparar a un McCartney de 83 años con su mejor versión juvenil? Por supuesto que no. No sería justo para nadie. Aun así, también es prudente moderar las expectativas al escuchar “The Boys of Dungeon Lane”.

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“The Boys of Dungeon Lane”, de Paul McCartney

Tres estrellas de cinco.

Para repetir: “Home to Us”, “Down South”

La puedes saltar: “First Star of the Night”

Para fans de: The Beatles