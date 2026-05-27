Muere a los 96 años Donald Newhouse, editor y expresidente de la junta de AP

Donald E. Newhouse, presidente de una de las mayores empresas editoriales del país controladas por una familia y expresidente del consejo directivo de The Associated Press, murió el martes. Tenía 96 años y falleció en su casa en Nueva Jersey, informó su familia.

Durante su carrera, Newhouse fue presidente de The Star-Ledger en Newark, Nueva Jersey, y jefe del grupo de periódicos de Advance Publications, al que condujo hacia la era de internet.

“Se disfrutaba de su compañía. Te llenaba de energía y humor cuando te sentías inseguro y débil”, señaló Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y directora de contenidos de Conde Nast, en un obituario difundido el martes por la noche por la familia Newhouse.

Newhouse, que vivía en Nueva York, pasó casi 50 años supervisando los 35 periódicos de Advance Publications, el negocio de medios fundado por su difunto padre, Samuel Irving Newhouse Sr., en 1922. Su hermano mayor, S.I. Newhouse Jr., era presidente de la compañía y supervisaba las revistas de Conde Nast. Murió en 2017.

Louis D. Boccardi, presidente y director general retirado de la AP, afirmó que Newhouse fue un presidente extraordinario para la cooperativa.

“Su voz nunca fue la más fuerte en la sala, pero a menudo era la más sabia”, comentó Boccardi. Newhouse era reservado por instinto, pero detrás de eso, añadió Boccardi, había un hombre generoso, capaz de sentirse en casa en cualquier lugar y curioso por todo.

“Podía parecer modesto y deferente, pero en las hábiles manos de Don esas eran cualidades que lo convertían en un líder enormemente fuerte y eficaz”, sostuvo Boccardi.

Un hombre que no perseguía los reflectores

Newhouse, nacido en 1929, era conocido por mantenerse fuera de la vista pública. Una vez, un reportero le pidió que enumerara las mayores apuestas que había hecho en su carrera. La respuesta fue: “Invitar a sus preguntas”.

El habitualmente reservado Newhouse sí se colocó bajo los reflectores cuando asumió el cargo de presidente de la Newspaper Association of America de 1993 a 1994 y luego el de presidente del consejo directivo de la AP de 1997 a 2002. Había formado parte del consejo de la AP durante nueve años antes de convertirse en su presidente.

“Mi papá creía en la misión periodística de la AP”, dijo Michael Newhouse, hijo de Donald E. Newhouse. Agregó que su padre y el entonces director general de la cooperativa viajaban por todo el mundo para reunirse con periodistas de la AP.

“Era un empresario inteligente y astuto, pero también un hombre tan considerado y amable como cualquiera. Estar en su presencia siempre era una alegría”, expresó Doug Clifton, editor de uno de los periódicos de Newhouse, The Plain Dealer en Cleveland, de 1999 a 2007.

Newhouse asistió a la Universidad de Syracuse, pero nunca se graduó, ya que se incorporó al negocio familiar de periódicos. En 2016, por fin recibió un título de la institución y pronunció el discurso de graduación.

Newhouse visitaba con regularidad sus periódicos, pero dejaba la autoridad final de dirigirlos en manos de sus editores.

“Cada uno de nuestros periódicos opera de manera independiente, con editores fuertes, que establecen la política para sus organizaciones individuales y que tienen la autoridad y la responsabilidad de ejecutar las políticas que fijan”, declaró en 1993 al asumir como presidente de la asociación de periódicos.

Newhouse era conocido por gastar dinero para asegurarse de que los periódicos obtuvieran las mejores historias. Jim Willse, editor de The Star-Ledger de 1995 a 2010, contó que “sumamos personal, modernizamos el diseño, emprendimos investigaciones y otros proyectos importantes”.

La filosofía de Newhouse de invertir dinero para producir una cobertura de calidad y su enfoque de no intervenir con sus editores condujeron a muchos éxitos. De 2001 a 2012, el grupo de periódicos de Advance recibió una docena de premios Pulitzer.

Muchos de esos periódicos pudieron prosperar y seguir siendo rentables porque dominaban su mercado, pero Newhouse dijo que era muy consciente de lo que llamó el “panorama mediático que cambia drásticamente” y de cómo la gente se informa.

“La revolución del siglo XV quedó ejemplificada por la impresión de la Biblia de Gutenberg; la nuestra, por la cadena de noticias por cable de Ted Turner y por los sitios de noticias basados en la web: noticias en tiempo real desde cualquier lugar hacia todas partes”, afirmó en 2004 durante la reinauguración de una escuela de comunicaciones que lleva el nombre de su padre en la Universidad de Syracuse.

Tres años después, le dijo a uno de sus periódicos, The Post-Standard de Syracuse, Nueva York, que los periódicos pueden sobrevivir “produciendo contenido que sea relevante, interesante, preciso y entretenido para los periódicos y para internet”.

Sorteó dificultades financieras

Sin embargo, los periódicos finalmente sí tuvieron problemas financieros.

Advance era conocida en la industria por un compromiso según el cual los empleados que no estaban sindicalizados conservarían sus puestos sin importar las recesiones económicas o los avances tecnológicos. En 2009, la empresa anunció que retiraría ese compromiso.

La compañía también se alejó de la publicación diaria de varios periódicos. En 2012, anunció que el Post-Standard; The Times-Picayune en New Orleans, Luisiana; el Patriot-News en Harrisburg, Pensilvania; y el Birmingham News, el Press-Register de Mobile y The Huntsville Times, todos en Alabama, dejarían de publicarse a diario y solo ofrecerían ediciones impresas los miércoles, viernes y domingos. Esos cambios estuvieron acompañados por cientos de despidos.

“Su enfoque conservador dejó tanto a los periódicos como a sus empleados algo poco preparados para las realidades de internet”, opinó Thomas Maier, quien escribió una biografía de la familia en 1994.

El hijo mayor de Newhouse, Steven, encabezó el crecimiento de la compañía en internet y en dispositivos móviles. Steven Newhouse es actualmente copresidente de Advance Publications.

“Mi papá pasó su vida en el negocio de los periódicos y estaba dedicado a él; lo hizo crecer y disfrutó de muchos buenos años. Cuando se volvió más desafiante, fue el primero en ponerse a trabajar para salir adelante, encontrando soluciones para mantener en marcha la franquicia del periodismo local”, manifestó.

Aunque Newhouse estaba dedicado a Advance, su verdadera pasión era su familia. Su hija, Katherine Mele, dijo que su pasatiempo favorito eran caminatas de 3 millas (4,8 kilómetros) con ellos.

Además de sus hijos, a Newhouse le sobreviven sus nietos. Su esposa, Susan, murió en 2015.

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Mayerowitz es un experiodista de The Associated Press. La reportera de AP Hallie Golden en Seattle contribuyó.