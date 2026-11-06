EEUU sigue generando empleos, pero la inflación erosiona el poder de compra de los consumidores

Los empleadores de Estados Unidos crearon el mes pasado la sorprendente suma de 165.000 nuevos puestos de trabajo, y la tasa de desempleo bajó a 4,1%.

La contratación fue mucho más fuerte que los 65.000 nuevos empleos que los economistas habían previsto.

El informe de empleo se publica tres días después de que los votantes propinaran una contundente derrota al presidente Donald Trump y a su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. Frustrados con el estado de la economía, y especialmente con el alto costo de vida, los estadounidenses entregaron a los demócratas el control total del Congreso.

Pero el informe de empleo más reciente lució sólido. Revisiones del Departamento de Trabajo añadieron, en conjunto, 84.000 nuevos empleos a los totales de agosto y septiembre.

La tasa de desempleo cayó, aunque 421.000 personas ingresaron a la fuerza laboral.

El salario promedio por hora subió 0,4% en octubre respecto de septiembre, el mayor aumento mensual desde enero.

“Este fue un informe de empleo arrollador”, comentó Angelo Kourkafas, estratega global de alto nivel de Edward Jones. “El crecimiento de las nóminas superó las expectativas, las revisiones fueron positivas, la tasa de desempleo bajó, la participación mejoró y el crecimiento salarial se fortaleció”.

Las fuertes ganancias de empleo probablemente harán que los responsables de política de la Reserva Federal se sientan más confiados en la salud del mercado laboral, dándoles margen para centrarse en una inflación persistentemente alta y elevar su tasa de interés de referencia en su próxima reunión en diciembre.

El banco central suele intentar reducir la inflación elevando su tasa de interés clave para enfriar el endeudamiento y el gasto. La Fed subió la tasa en septiembre, pero la mantuvo sin cambios en su reunión del mes pasado. Los inversionistas de Wall Street consideran ahora que la probabilidad de un aumento de tasas en diciembre es de 77%, unos 10 puntos porcentuales más que el jueves, según FedWatch de CME.

“Sin duda, estamos viendo otro aumento de tasas en diciembre y posiblemente otro a comienzos de 2027”, afirmó Brian Bethune, economista de Boston College.

La sólida contratación también subraya una preocupación entre muchos funcionarios de la Fed: que su tasa clave no sea lo suficientemente alta como para desacelerar la inflación.

Los salarios por hora subieron un exiguo 3,1% respecto de octubre de 2025. Eso significa que muchos trabajadores han visto disminuir su poder adquisitivo durante el último año, pese a la contratación continua.

Los servicios profesionales y empresariales —una categoría amplia de trabajadores administrativos y gerenciales— sumaron 70.000 empleos. Las empresas de atención médica contrataron a casi 42.000. Las fábricas añadieron 19.000 puestos. Pero los hoteles, restaurantes y bares recortaron 10.600.

El mercado laboral ha sido sólido, pero no espectacular.

En lo que va del año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han añadido un promedio de 86.000 empleos al mes. Es una cifra modesta según estándares históricos, pero constituye una mejora respecto de 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700. Ese fue el desempeño más débil fuera de una recesión desde 2002. El año pasado, las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron la contratación.

Pese a la recuperación de este año, la contratación sigue muy por debajo del promedio de 166.000 empleos creados mensualmente en 2023 y 2024, y ni hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contratación de 2021 y 2022 que siguió a los confinamientos por COVID-19.

Los economistas ven un entorno de “poca contratación, pocos despidos”, en el que los empleadores son reacios a desprenderse de los trabajadores actuales, pero tampoco tienen prisa por contratar empleados nuevos. Los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, o quienes han perdido su empleo, pueden tener dificultades para encontrar trabajo.

Estados Unidos no necesita tantos nuevos empleos como antes para evitar que la tasa de desempleo suba. Eso se debe a que las jubilaciones de los miembros de la generación de posguerra y la ofensiva de Trump contra la inmigración implican que menos personas compiten por trabajo.

A finales de 2023, el llamado punto de equilibrio rondaba los 166.000 nuevos empleos al mes. Ahora está apenas por encima de 5.000, según una estimación del Budget Lab de la Universidad de Yale, que se basó en un informe anterior de la Reserva Federal.

La economía y el mercado laboral estadounidenses han demostrado resiliencia frente a una serie de sacudidas, como los aranceles de dos dígitos de Trump a las importaciones y la guerra con Irán, que ha llevado los precios de la gasolina en Estados Unidos por encima de 4 dólares por galón y ha presionado los presupuestos familiares.

El producto interno bruto, que es la producción nacional de bienes y servicios, avanzó a un vigoroso ritmo anual de 3,4% de julio a septiembre, impulsado por un fuerte gasto del consumidor y una inversión en inteligencia artificial en auge.

Pero la IA también puede significar que las empresas necesiten menos trabajadores.

En SharkNinja, en Needham, Massachusetts, las ventas aumentaron un 21 % en el último trimestre, ya que los compradores preocupados por el presupuesto adquirieron electrodomésticos de la empresa —como cafeteras y batidoras para preparar smoothies— para ahorrar dinero en comidas fuera de casa.

Pero el director general de la empresa, Mark Barrocas, dice que ha ralentizado las contrataciones al 5 % el próximo año, frente al 8 % o 10 % de los dos años anteriores. La razón: la IA. SharkNinja, que tiene una plantilla mundial de 4.200 personas, ha implementado herramientas de IA en áreas como la innovación de productos, la planificación de medios y las finanzas.

“Esto permite que las personas trabajen en iniciativas de mucho mayor impacto, en lugar de dedicarse a tareas más tediosas”, señaló. Pero la IA también ha creado nuevos puestos de trabajo para personas con experiencia en el uso de esa tecnología para aumentar la eficiencia.

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La periodista de comercio minorista de la AP Anne D’Innocenzio en Nueva York y el periodista de economía de la AP Christopher Rugaber contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.