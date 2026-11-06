El índice Nikkei de Japón se desploma más de 6% en la apertura de operaciones

El índice bursátil Nikkei de Japón se desplomó más de 6% al inicio de las sesiones del viernes, mientras que los precios de otras acciones asiáticas también cayeron luego de una venta generalizada en Wall Street de valores relacionados con la inteligencia artificial.

El Nikkei 225 de referencia cedió 6,2% en las operaciones matutinas hasta ubicarse en 57.271,19 enteros. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0,7% y se estacionó en 9.003,40 puntos. El Kospi de Corea del Sur cayó un 7,1% para ubicarse en 5.000,25 unidades.

Los mercados bursátiles de todo el mundo han resentido la presión por las continuas caídas en las empresas que se han beneficiado del auge de la tecnología de inteligencia artificial. Los títulos de esas compañías han estado oscilando durante meses ante las preocupaciones de que la construcción de centros de datos de IA pueda desacelerarse debido a lo caro que se ha vuelto pedir dinero prestado. Los críticos también afirman que los precios de las acciones de IA se habían disparado demasiado y estaban en una burbuja.

En Wall Street, el S&P 500 cayó un 4,4% el jueves, en su peor jornada desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados de todo el mundo en abril de 2025 con sus aranceles del “Día de la Liberación”. La debacle borró con creces la ganancia del día anterior, la mejor jornada en los mercados estadounidenses en tres meses.

El promedio industrial Dow Jones se desplomó 1.833 puntos, o un 3,4%, mientras que el compuesto Nasdaq cayó un 5,5%. El Nasdaq, que está repleto de acciones relacionadas con la IA y otras compañías tecnológicas, se ubicó un 11,9% por debajo de su máximo histórico establecido el mes pasado.

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El periodista de Associated Press Stan Choe contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.